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Kütahya’da 180 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kütahya’da 180 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kütahya’da bir araçta 180 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T05:44+0300
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türkiye
sahte içki
kütahya
içki
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalarda durdurulan C.C. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, faturası ibraz edilemeyen 180 şişe alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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sahte içki, kütahya, içki, sahte

Kütahya’da 180 şişe kaçak içki ele geçirildi

05:44 16.11.2021
© İHA / HÜSEYİN EFEKütahya’da bir araçta 180 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Kütahya’da bir araçta 180 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© İHA / HÜSEYİN EFE
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Kütahya’da bir araçta 180 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan çalışmalarda durdurulan C.C. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada, faturası ibraz edilemeyen 180 şişe alkollü içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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