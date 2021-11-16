https://tr.sputniknews.com/20211116/kuzey-kibrista-gunluk-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1050839497.html

Kuzey Kıbrıs'ta günlük vaka sayısında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs'ta günlük vaka sayısında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Son 24 saatte tespit edilen 211 vakayla toplam vaka sayısı 24... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T07:36+0300

2021-11-16T07:36+0300

2021-11-16T07:35+0300

koronavirüs

kuzey kıbrıs

koronavirüs

kovid-19

vaka sayısı

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Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana rekor vaka sayısına ulaşıldı. Bir günde 211 yeni vaka tespit edildi toplam vaka sayısı 24 bin 731 oldu.Geçen yıl aynı döneme göre 2 kat artış görülen vakaların 174'ünün yerel 37'sinin de ada dışından geldiği açıklandı.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, toplam vaka sayısı 24 bin 731 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 93 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bakımda 11 hasta tedavi görüyor.Günlük rekor sayı kaydedilen vakaların 72'si başkent Lefkoşa'da, 49'u Girne'de, 42'si Gazimağusa'da, 6'sı Güzelyurt'ta görüldü. 5 yeni vaka da İskele ve Lefke'de kaydedildi.

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kuzey kıbrıs, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı