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Lavrov, Sırp mevkidaşıyla Kosova’yı görüştü
Lavrov, Sırp mevkidaşıyla Kosova’yı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Sırp mevkidaşı Nikola Selakoviç ile Balkanlardaki durumu ve Kosova çözümünü değerlendirdikleri belirtildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T00:46+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Balkanlardaki durum, Kosova çözümündeki gidişat ve aktüel uluslararası konular ile ilgili görüşe alış verişi yapıldı” ifadesine yer verildi.Bakanların ikili işbirliğinin kilit yönlerini de ele aldığı aktarılan açıklamada, “Üst düzeyde temasları sürdürme yönündeki planlar değerlendirildi” dendi.Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmenin 25 Kasım’da gerçekleşebileceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/kosova-2-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1050094330.html
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rusya, sergey lavrov, sırbistan, kosova, arnavutluk, makedonya, sırp

Lavrov, Sırp mevkidaşıyla Kosova’yı görüştü

00:46 16.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Sırp mevkidaşı Nikola Selakoviç ile Balkanlardaki durumu ve Kosova çözümünü değerlendirdikleri belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Balkanlardaki durum, Kosova çözümündeki gidişat ve aktüel uluslararası konular ile ilgili görüşe alış verişi yapıldı” ifadesine yer verildi.
Bakanların ikili işbirliğinin kilit yönlerini de ele aldığı aktarılan açıklamada, “Üst düzeyde temasları sürdürme yönündeki planlar değerlendirildi” dendi.
Daha önce Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmenin 25 Kasım’da gerçekleşebileceğini açıklamıştı.
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