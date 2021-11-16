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https://tr.sputniknews.com/20211116/lavrov-yorungesel-saldiri-silahlarini-test-eden-abd-uzayda-silahlanma-yarisini-tirmandiriyor-1050863140.html
Lavrov: Yörüngesel saldırı silahlarını test eden ABD, uzayda silahlanma yarışını tırmandırıyor
Lavrov: Yörüngesel saldırı silahlarını test eden ABD, uzayda silahlanma yarışını tırmandırıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin uzayda silahlanma yarışını aktif şekilde tırmandırdığını, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yörüngesel saldırı... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T17:09+0300
2021-11-16T17:09+0300
savunma
abd
sergey lavrov
çin
silahlanma yarışı
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Moskova'daki bir basın toplantısında konuşan Lavrov, "ABD, uzayın keşfiyle ilgili evrensel normlar geliştirme çağrısı yapıyor. Ancak nedense Washington, Rusya ve Çin'in uzayda silahlanma yarışının önlenmesini öngören bir anlaşma hazırlanması inisiyatifini görmezden geliyor" dedi.Lavrov, bu bağlamda ABD'nin Rusya'yı uzayın barışçıl kullanımında risk oluşturmakla suçlamasının en hafif tabirle ikiyüzlülük olduğunun altını çizdi.ABD'nin bir yandan çağrı yaparken diğer yandan da silahlanma yarışını en aktif şekilde artırdığını kaydeden Lavrov, 2020'de ABD'de uzay komutanlığı kurulduğunu, uzay stratejisinin kabul edildiğini ve bu stratejinin ana amaçlarından birinin uzayda kapsamlı askeri üstünlük sağlanması olduğunu vurguladı.Lavrov, "ABD'nin uydurma suçlamalar yöneltmek yerine müzakere masasına oturmasını ve Rusya ile Çin'in silahlanma yarışını önlemek için önerdiği anlaşmayla ilgili çekincelerini istişare etmesini tercih ederdik. Suçlamalar yerine somut argümanlar duymayı çok isterdik" diye konuştu.Bu arada Lavrov, AB'yle Kovid-19 aşılarının ve sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda kurulan diyalogda ilerleme olmadığını söyledi.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EAM) ilgili prosedürleri tamamlanmasını beklediklerini anlatan Lavrov, Brüksel'in Moskova'ya hiçbir suni engel yaratılmadığı konusunda güvence verdiğini aktardı.Lavrov, Rusya'nın bu sürecin hızlandırılmasından yana olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20211108/lavrov-ukrayna-hukumetindeki-son-degisiklikler-sahinlerin-sayisini-artirdi-1050598200.html
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abd, sergey lavrov, çin, silahlanma yarışı

Lavrov: Yörüngesel saldırı silahlarını test eden ABD, uzayda silahlanma yarışını tırmandırıyor

17:09 16.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin uzayda silahlanma yarışını aktif şekilde tırmandırdığını, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yörüngesel saldırı silahlarını test ettiğini belirtti.
Moskova'daki bir basın toplantısında konuşan Lavrov, "ABD, uzayın keşfiyle ilgili evrensel normlar geliştirme çağrısı yapıyor. Ancak nedense Washington, Rusya ve Çin'in uzayda silahlanma yarışının önlenmesini öngören bir anlaşma hazırlanması inisiyatifini görmezden geliyor" dedi.

Lavrov, bu bağlamda ABD'nin Rusya'yı uzayın barışçıl kullanımında risk oluşturmakla suçlamasının en hafif tabirle ikiyüzlülük olduğunun altını çizdi.

ABD'nin bir yandan çağrı yaparken diğer yandan da silahlanma yarışını en aktif şekilde artırdığını kaydeden Lavrov, 2020'de ABD'de uzay komutanlığı kurulduğunu, uzay stratejisinin kabul edildiğini ve bu stratejinin ana amaçlarından birinin uzayda kapsamlı askeri üstünlük sağlanması olduğunu vurguladı.

Lavrov, "ABD'nin uydurma suçlamalar yöneltmek yerine müzakere masasına oturmasını ve Rusya ile Çin'in silahlanma yarışını önlemek için önerdiği anlaşmayla ilgili çekincelerini istişare etmesini tercih ederdik. Suçlamalar yerine somut argümanlar duymayı çok isterdik" diye konuştu.

Bu arada Lavrov, AB'yle Kovid-19 aşılarının ve sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda kurulan diyalogda ilerleme olmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EAM) ilgili prosedürleri tamamlanmasını beklediklerini anlatan Lavrov, Brüksel'in Moskova'ya hiçbir suni engel yaratılmadığı konusunda güvence verdiğini aktardı.

Lavrov, Rusya'nın bu sürecin hızlandırılmasından yana olduğunun altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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