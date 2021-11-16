https://tr.sputniknews.com/20211116/lukasenko-sinirdaki-gocmenlerin-lojistik-merkezine-alinmasi-icin-talimat-verdi-1050866143.html

'Lukaşenko, sınırdaki göçmenlerin lojistik merkezine alınması için talimat verdi'

'Lukaşenko, sınırdaki göçmenlerin lojistik merkezine alınması için talimat verdi'

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Grodno bölge valisine Polonya sınırında bulunan sığınmacıların kabulü için bölgedeki lojistik merkezinin... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T18:52+0300

2021-11-16T18:52+0300

2021-11-16T18:52+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

aleksandr lukaşenko

göçmen

polonya-belarus göçmen krizi

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Belarus Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'ne yakın 'Pul Pervogo' adlı Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Lukaşenko, sınırda bulunan kadın ve çocukların geceleme sürecinin düzenlenmesi yönünde talimat verdi.Soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin kabul edilmesi ve ısınmalarının sağlanması için sınır bölgesindeki lojistik merkezinin hazırlanmasını isteyen Lukaşenko, söz konusu merkezde sığınmacılara gıda ürünleri verilmesini emrini de verdi.Bruzgi sınır noktasındaki sığınmacıların bir kısmının lojistik merkezine gitmek için sınırdan ayrıldığı ifade edildi.Bu arada Belarus Soruşturma Komitesi, Bruzgi sınır noktasındaki sığınmacılara karşı çeşitli güç araçları kullanıldığı vakanın araştırıldığını belirtti.Komite, "Komşu ülke tarafından ses bombası ve tazyikli su kullanıldığı sırada Belarus topraklarında bulunan mağdurlar da vardı" dedi.Komitenin verdiği bilgiye göre, olay yerinde bir operasyonel soruşturma grubu ile mobil adli tıp laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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aleksandr lukaşenko, göçmen, polonya-belarus göçmen krizi