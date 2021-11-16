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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211116/lukasenko-sinirdaki-gocmenlerin-lojistik-merkezine-alinmasi-icin-talimat-verdi-1050866143.html
'Lukaşenko, sınırdaki göçmenlerin lojistik merkezine alınması için talimat verdi'
'Lukaşenko, sınırdaki göçmenlerin lojistik merkezine alınması için talimat verdi'
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Grodno bölge valisine Polonya sınırında bulunan sığınmacıların kabulü için bölgedeki lojistik merkezinin... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T18:52+0300
2021-11-16T18:52+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
aleksandr lukaşenko
göçmen
polonya-belarus göçmen krizi
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Belarus Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'ne yakın 'Pul Pervogo' adlı Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Lukaşenko, sınırda bulunan kadın ve çocukların geceleme sürecinin düzenlenmesi yönünde talimat verdi.Soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin kabul edilmesi ve ısınmalarının sağlanması için sınır bölgesindeki lojistik merkezinin hazırlanmasını isteyen Lukaşenko, söz konusu merkezde sığınmacılara gıda ürünleri verilmesini emrini de verdi.Bruzgi sınır noktasındaki sığınmacıların bir kısmının lojistik merkezine gitmek için sınırdan ayrıldığı ifade edildi.Bu arada Belarus Soruşturma Komitesi, Bruzgi sınır noktasındaki sığınmacılara karşı çeşitli güç araçları kullanıldığı vakanın araştırıldığını belirtti.Komite, "Komşu ülke tarafından ses bombası ve tazyikli su kullanıldığı sırada Belarus topraklarında bulunan mağdurlar da vardı" dedi.Komitenin verdiği bilgiye göre, olay yerinde bir operasyonel soruşturma grubu ile mobil adli tıp laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor.
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aleksandr lukaşenko, göçmen, polonya-belarus göçmen krizi

'Lukaşenko, sınırdaki göçmenlerin lojistik merkezine alınması için talimat verdi'

18:52 16.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya-Belarus göçmen krizi
Polonya-Belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Grodno bölge valisine Polonya sınırında bulunan sığınmacıların kabulü için bölgedeki lojistik merkezinin hazırlanması talimatı verdiği belirtildi.
Belarus Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'ne yakın 'Pul Pervogo' adlı Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Lukaşenko, sınırda bulunan kadın ve çocukların geceleme sürecinin düzenlenmesi yönünde talimat verdi.
Soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin kabul edilmesi ve ısınmalarının sağlanması için sınır bölgesindeki lojistik merkezinin hazırlanmasını isteyen Lukaşenko, söz konusu merkezde sığınmacılara gıda ürünleri verilmesini emrini de verdi.

Bruzgi sınır noktasındaki sığınmacıların bir kısmının lojistik merkezine gitmek için sınırdan ayrıldığı ifade edildi.

Bu arada Belarus Soruşturma Komitesi, Bruzgi sınır noktasındaki sığınmacılara karşı çeşitli güç araçları kullanıldığı vakanın araştırıldığını belirtti.

Komite, "Komşu ülke tarafından ses bombası ve tazyikli su kullanıldığı sırada Belarus topraklarında bulunan mağdurlar da vardı" dedi.

Komitenin verdiği bilgiye göre, olay yerinde bir operasyonel soruşturma grubu ile mobil adli tıp laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor.
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