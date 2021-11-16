MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu şunu bil, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla mümkün olmayacaktır

2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır. 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır.

Türk milletinin bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz. Türk milletinin bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz.

Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasındaki köprüdür. Fırsat düşkünü siyasi ittifaklara benzemeyiz. Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasındaki köprüdür. Fırsat düşkünü siyasi ittifaklara benzemeyiz.

MHP fırsatçılık yapmaz. Hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. MHP fırsatçılık yapmaz. Hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız.

'Erdoğan ile Bahçeli arasında sistem gerilimi var' başlıklı yazı A'dan Z'ye yalandır. Bu şahıs canı öyle istediği için kalemini zillet mürekkebine batırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil muhabbet, güven vardır. 'Erdoğan ile Bahçeli arasında sistem gerilimi var' başlıklı yazı A'dan Z'ye yalandır. Bu şahıs canı öyle istediği için kalemini zillet mürekkebine batırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil muhabbet, güven vardır.

Yüzde 50+1'i karamsar yorumlayanları makul bulmamız abesle iştigaldir. Yüzde 50+1'i eleştirenleri anlayışla karşılayamayız. Cemil Çiçek'in açıklamaları tuhaf ve tahrip gücü yüksek. Yüzde 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir. Yüzde 50+1'i karamsar yorumlayanları makul bulmamız abesle iştigaldir. Yüzde 50+1'i eleştirenleri anlayışla karşılayamayız. Cemil Çiçek'in açıklamaları tuhaf ve tahrip gücü yüksek. Yüzde 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir.

Biz konuştukça, bir yerlerde kadınlarımıza saldırı yapılmaktadır. Şiddet selinin önünü almak mecburiyetindeyiz. Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir. Biz konuştukça, bir yerlerde kadınlarımıza saldırı yapılmaktadır. Şiddet selinin önünü almak mecburiyetindeyiz. Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir.

Şiddetin ruhsal ve psikolojik yönü analiz edilmeli. Yasal güvenceye kavuşmalı. Evlilik hazırlığındaki insanların ruhsal dengesinin yerinde olup olmadığı tartışması bu çerçevede ele alınmalı. TBMM'ye sunduğumuz ruh sağlığı yasa teklifinin bir an önce görüşülüp yasalaşması arzumuzdur. Çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında, kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır. Şiddetin ruhsal ve psikolojik yönü analiz edilmeli. Yasal güvenceye kavuşmalı. Evlilik hazırlığındaki insanların ruhsal dengesinin yerinde olup olmadığı tartışması bu çerçevede ele alınmalı. TBMM'ye sunduğumuz ruh sağlığı yasa teklifinin bir an önce görüşülüp yasalaşması arzumuzdur. Çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında, kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır.

Kılıçdaroğlu şunu bil, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla mümkün olmayacaktır. Helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun. Kılıçdaroğlu şunu bil, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla mümkün olmayacaktır. Helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun.