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MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu şunu bil, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla mümkün olmayacaktır
MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu şunu bil, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla mümkün olmayacaktır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu ve "Yüzde 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
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MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu şunu bil, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla mümkün olmayacaktır

10:43 16.11.2021 (güncellendi: 11:37 16.11.2021)
© AA / Evrim AydınDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA / Evrim Aydın
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu ve "Yüzde 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır.
Türk milletinin bağımsızlığına nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz.
Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasındaki köprüdür. Fırsat düşkünü siyasi ittifaklara benzemeyiz.
MHP fırsatçılık yapmaz. Hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız.
'Erdoğan ile Bahçeli arasında sistem gerilimi var' başlıklı yazı A'dan Z'ye yalandır. Bu şahıs canı öyle istediği için kalemini zillet mürekkebine batırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızda gerginlik değil muhabbet, güven vardır.
Yüzde 50+1'i karamsar yorumlayanları makul bulmamız abesle iştigaldir. Yüzde 50+1'i eleştirenleri anlayışla karşılayamayız. Cemil Çiçek'in açıklamaları tuhaf ve tahrip gücü yüksek. Yüzde 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir.
Biz konuştukça, bir yerlerde kadınlarımıza saldırı yapılmaktadır. Şiddet selinin önünü almak mecburiyetindeyiz. Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir.
Şiddetin ruhsal ve psikolojik yönü analiz edilmeli. Yasal güvenceye kavuşmalı. Evlilik hazırlığındaki insanların ruhsal dengesinin yerinde olup olmadığı tartışması bu çerçevede ele alınmalı. TBMM'ye sunduğumuz ruh sağlığı yasa teklifinin bir an önce görüşülüp yasalaşması arzumuzdur. Çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında, kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır.
Kılıçdaroğlu şunu bil, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla mümkün olmayacaktır. Helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun.
24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamede neyi vaat ettiysek arkasındayız. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır.
3600 ek gösterge konusunda hükümete her desteği vereceğiz. 8 milyonun enflasyonu ezdirilmemesi beklentimizdir. İnsanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin zorunluluğundadır. Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemeleri beklentimizdir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon üzerinde zam belirlemesi MHP'nin samimi çağrısıdır.
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