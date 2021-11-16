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MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklaması ne anlama geliyor?
MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklaması ne anlama geliyor?
MHP’li üst düzey isimler, Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklamalarına ilişkin, "Rahatsız edici bir anlam çıkarılmamalı, çıkmaz da. MHP 'muhalefet' sözü ile Cumhur... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T09:37+0300
2021-11-16T09:37+0300
politika
mhp
devlet bahçeli
muhalefet
cumhur ittifakı
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür” ifadelerinin ardından başlayan tartışmalarla ilgili olarak MHP’li üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi yazdı.Fırat'ın aktardığına göre MHP'li üst düzey isimler, şunları kaydetti:50+1 konusuAnayasa çalışması
https://tr.sputniknews.com/20211114/mhp-genel-baskan-yardimcisi-karakaya-hukumetin-ortagi-degiliz-ama-ittifakiz-1050784506.html
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mhp, devlet bahçeli, muhalefet, cumhur ittifakı

MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklaması ne anlama geliyor?

09:37 16.11.2021
© AA / Evrim AydınDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA / Evrim Aydın
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MHP’li üst düzey isimler, Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklamalarına ilişkin, "Rahatsız edici bir anlam çıkarılmamalı, çıkmaz da. MHP 'muhalefet' sözü ile Cumhur İttifakı’ndan doğan bir sıkıntıyı ifade etmemiştir" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür” ifadelerinin ardından başlayan tartışmalarla ilgili olarak MHP’li üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi yazdı.
Fırat'ın aktardığına göre MHP'li üst düzey isimler, şunları kaydetti:
Muhalefet' sözünden rahatsız edici bir anlam çıkarılmamalı, çıkmaz da. MHP 'muhalefet' sözü ile Cumhur İttifakı’ndan doğan bir sıkıntıyı ifade etmemiştir. Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre MHP, muhalefettir. Tıpkı diğer partiler gibi. MHP, Cumhur İttifakı’nın ortağıdır ancak koalisyon ortağı değildir. MHP 15 Temmuz’un ardından Cumhur İttifakı’na katılarak, AK Parti ve hükümeti politik olarak ciddi biçimde desteklemektedir. Bu destek de devam edecektir.

50+1 konusu

AK Parti’den bugüne kadar bu yönde bir rahatsızlık işitmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bu yönde bir rahatsızlığı olduğunu bugüne kadar iletmedi. İki liderin bir araya gelip çözemeyeceği bir konu yok. İki liderin ilişkisi pürüzsüz ve sorunsuz. Sorun çıksa da iki lider sorunları birlikte çözebilecek durumda.

Anayasa çalışması

MHP anayasa çalışmasını tamamladı. Bu konuda MHP’ye bir sorun yansıtılmadı. AK Parti henüz kendi çalışmasını tamamlamadı. Ancak kısa sürede biteceği belirtiliyor. İki parti henüz bir araya gelmedi. AK Parti çalışmasını tamamlayınca iki partinin yetkilileri oturup çalışacaklar. MHP çalışmaya ve uzlaşmaya olumlu yaklaşır, kısacası “Oturulur, çözülür ve halledilir.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
POLİTİKA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Hükümetin ortağı değiliz ama ittifakız
14 Kasım, 13:51
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