https://tr.sputniknews.com/20211116/mhpli-ust-duzey-isimler-yanitladi-bahcelinin-muhalefet-aciklamasi-ne-anlama-geliyor-1050841774.html

MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklaması ne anlama geliyor?

MHP'li üst düzey isimler yanıtladı: Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklaması ne anlama geliyor?

MHP’li üst düzey isimler, Bahçeli'nin 'muhalefet' açıklamalarına ilişkin, "Rahatsız edici bir anlam çıkarılmamalı, çıkmaz da. MHP 'muhalefet' sözü ile Cumhur... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T09:37+0300

2021-11-16T09:37+0300

2021-11-16T09:37+0300

politika

mhp

devlet bahçeli

muhalefet

cumhur ittifakı

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür” ifadelerinin ardından başlayan tartışmalarla ilgili olarak MHP’li üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi yazdı.Fırat'ın aktardığına göre MHP'li üst düzey isimler, şunları kaydetti:50+1 konusuAnayasa çalışması

https://tr.sputniknews.com/20211114/mhp-genel-baskan-yardimcisi-karakaya-hukumetin-ortagi-degiliz-ama-ittifakiz-1050784506.html

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mhp, devlet bahçeli, muhalefet, cumhur ittifakı