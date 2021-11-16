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https://tr.sputniknews.com/20211116/murat-gezici-iktidar-baharda-referandumla-yari-baskanlik-isteyecek-1050869147.html
Murat Gezici: İktidar baharda referandumla yarı başkanlık isteyecek
Murat Gezici: İktidar baharda referandumla yarı başkanlık isteyecek
Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Gezici, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin yeni bir iddia öne sürerek, "İktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T20:49+0300
2021-11-16T20:53+0300
türkiye
habertürk tv
gezici araştırma
murat gezici
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Habertürk TV yayınına katılan Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde dile getirdiği, ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in açıkladığı "yüzde 50+1 oy alan adayın cumhurbaşkanı seçilmesi" usulünün uygun olmadığı yönündeki beyanlarını değerlendirdi.'Yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı'Gazete Duvar'ın aktardığına göre Afşin Yurdakul'un programına Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Fuat Keyman ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile birlikte katılan Gezici, baharda bir referandum beklediğini söyledi. Seçim öncesinde yapılacak bu referandum ile seçim yasasında da değişiklik yapılacağı ve yüzde 40+1 oy alanın cumhurbaşkanı seçileceği bir model getirileceğini öne süren Gezici, "50+1 sisteminin zorluğunu yaşayan iktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var. Böylece 40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz. Çünkü ülkede yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı" yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/samil-tayyar-yuzde-501-cumhurbaskanimiza-ve-sisteme-kurulan-tuzakti-1050847744.html
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habertürk tv, gezici araştırma, murat gezici, afşin yurdakul

Murat Gezici: İktidar baharda referandumla yarı başkanlık isteyecek

20:49 16.11.2021 (güncellendi: 20:53 16.11.2021)
Gezici araştırma şirketinin sahibi Murat Gezici
Gezici araştırma şirketinin sahibi Murat Gezici - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Gezici, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin yeni bir iddia öne sürerek, "İktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var. Böylece 40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz" dedi.
Habertürk TV yayınına katılan Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde dile getirdiği, ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in açıkladığı "yüzde 50+1 oy alan adayın cumhurbaşkanı seçilmesi" usulünün uygun olmadığı yönündeki beyanlarını değerlendirdi.

'Yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Afşin Yurdakul'un programına Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Fuat Keyman ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile birlikte katılan Gezici, baharda bir referandum beklediğini söyledi.
Seçim öncesinde yapılacak bu referandum ile seçim yasasında da değişiklik yapılacağı ve yüzde 40+1 oy alanın cumhurbaşkanı seçileceği bir model getirileceğini öne süren Gezici, "50+1 sisteminin zorluğunu yaşayan iktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var. Böylece 40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz. Çünkü ülkede yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı" yorumunu yaptı.
Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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Şamil Tayyar: Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı
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