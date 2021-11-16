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https://tr.sputniknews.com/20211116/nusret-28-restoranini-riyadda-acti-1050858762.html
Nusret, 28. restoranını Riyad’da açtı
Nusret, 28. restoranını Riyad’da açtı
Nusr-Et’in 28. restoranı 15 Kasım’da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da görkemli bir açılışla gerçekleşti. Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T15:37+0300
2021-11-16T15:48+0300
yaşam
ingiltere
suudi arabistan
riyad
londra
nusret gökçe
açılış
fiyat
restoran
nusret
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Türkiye’de olduğu kadar dünyanın önemli yeme-içme merkezlerinde açtığı restoranlarla misafirlerine sıra dışı bir deneyim sunan Nusr-Et ,28. restoranıyla Riyad’da görkemli bir açılışa imza attı.En son Londra’da rekor sayıda misafir ağırlayan ve İngiliz yeme-içme tutkunlarına ayrıcalıklı bir deneyim sunan Nusret'in Riyad’da açılan 200 kişi kapasiteli yeni restoranı Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta yer alıyor.Nusr-Et restoranlarının önemli simgelerinden 'açık mutfak' ve sergileme tezgahı ile ultra premium steakhouse menü içeriğinin yanı sıra taze sıkım meyve suları ile hazırlanan imza mocktail’ler Riyad menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında dikkat çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/nusret-gokce-ingilizcen-nasil-sorusuna-yanit-verdi-neredeyse-bir-ingiliz-gibi-1050730548.html
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ingiltere, suudi arabistan, riyad, londra, nusret gökçe, açılış, fiyat, restoran, nusret, suudi, salt bae, biftek

Nusret, 28. restoranını Riyad’da açtı

15:37 16.11.2021 (güncellendi: 15:48 16.11.2021)
© AFP 2021 / OZAN KOSENusret Gökçe
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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Nusr-Et’in 28. restoranı 15 Kasım’da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da görkemli bir açılışla gerçekleşti. Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta 200 kişilik kapasite ile hizmet verecek yeni restoran, yerel mimariye modern ve zamansız bir dokunuş katan iki katlı binasında hizmet veriyor.
Türkiye’de olduğu kadar dünyanın önemli yeme-içme merkezlerinde açtığı restoranlarla misafirlerine sıra dışı bir deneyim sunan Nusr-Et ,28. restoranıyla Riyad’da görkemli bir açılışa imza attı.
En son Londra’da rekor sayıda misafir ağırlayan ve İngiliz yeme-içme tutkunlarına ayrıcalıklı bir deneyim sunan Nusret'in Riyad’da açılan 200 kişi kapasiteli yeni restoranı Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta yer alıyor.
Nusr-Et restoranlarının önemli simgelerinden 'açık mutfak' ve sergileme tezgahı ile ultra premium steakhouse menü içeriğinin yanı sıra taze sıkım meyve suları ile hazırlanan imza mocktail’ler Riyad menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında dikkat çekiyor.
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