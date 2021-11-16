https://tr.sputniknews.com/20211116/nusret-28-restoranini-riyadda-acti-1050858762.html

Nusret, 28. restoranını Riyad’da açtı

Nusret, 28. restoranını Riyad’da açtı

Nusr-Et’in 28. restoranı 15 Kasım’da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da görkemli bir açılışla gerçekleşti. Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T15:37+0300

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yaşam

ingiltere

suudi arabistan

riyad

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nusret

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Türkiye’de olduğu kadar dünyanın önemli yeme-içme merkezlerinde açtığı restoranlarla misafirlerine sıra dışı bir deneyim sunan Nusr-Et ,28. restoranıyla Riyad’da görkemli bir açılışa imza attı.En son Londra’da rekor sayıda misafir ağırlayan ve İngiliz yeme-içme tutkunlarına ayrıcalıklı bir deneyim sunan Nusret'in Riyad’da açılan 200 kişi kapasiteli yeni restoranı Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta yer alıyor.Nusr-Et restoranlarının önemli simgelerinden 'açık mutfak' ve sergileme tezgahı ile ultra premium steakhouse menü içeriğinin yanı sıra taze sıkım meyve suları ile hazırlanan imza mocktail’ler Riyad menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında dikkat çekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211112/nusret-gokce-ingilizcen-nasil-sorusuna-yanit-verdi-neredeyse-bir-ingiliz-gibi-1050730548.html

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