https://tr.sputniknews.com/20211116/ongun-ibb-seker-kullanilan-urunlerde-2022-yilina-kadar-fiyat-artisi-yapmayacak-1050833800.html

Ongun: İBB, şeker kullanılan ürünlerde 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacak

Ongun: İBB, şeker kullanılan ürünlerde 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacak

Şekere yapılan yüzde 25 zammının ardından açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, hem Halk Ekmek’te hem de şeker kullanılan diğer ürünlerde 2022 yılına kadar... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T00:10+0300

2021-11-16T00:10+0300

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ekonomi

ibb

şeker

murat ongun

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nın (Türkşeker), şekere yüzde 25 zam yaparak, kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğunu duyurdu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yapılan zammın ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya şeker kullanılan ürünlerde 2022 yılına kadar fiyat artışı yapılmayacağını açıkladı.Ongun şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211115/turkseker-seker-fiyatini-530-lira-olarak-belirledi-1050831875.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibb, şeker, murat ongun