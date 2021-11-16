Ongun: İBB, şeker kullanılan ürünlerde 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nın (Türkşeker), şekere yüzde 25 zam yaparak, kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğunu duyurdu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yapılan zammın ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya şeker kullanılan ürünlerde 2022 yılına kadar fiyat artışı yapılmayacağını açıkladı.Ongun şu ifadeleri kullandı:
Şekere yapılan yüzde 25 zammının ardından açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, hem Halk Ekmek’te hem de şeker kullanılan diğer ürünlerde 2022 yılına kadar fiyat artışı yapılmayacağını belirtti.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nın (Türkşeker), şekere yüzde 25 zam yaparak, kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5.30 lira olduğunu duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yapılan zammın ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya şeker kullanılan ürünlerde 2022 yılına kadar fiyat artışı yapılmayacağını açıkladı.
Ongun şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, gündelik hayatımıza etki edecek zamlar art arda geldi. İBB, Halk Ekmek’te de, şeker kullanılan diğer ürünlerde de 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacak. Fiyat artışlarına direnmenin çok zorlaştığı günlerden geçiyoruz."
Bugün, gündelik hayatımıza etki edecek zamlar art arda geldi. İBB, Halk Ekmek’te de, şeker kullanılan diğer ürünlerde de 2022 yılına kadar fiyat artışı yapmayacak. Fiyat artışlarına direnmenin çok zorlaştığı günlerden geçiyoruz. https://t.co/oRhta34H92