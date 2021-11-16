https://tr.sputniknews.com/20211116/ozhasekiden-lgbt-sorusuna-yanit-madem-ki-allah-yaratmis-hepsinin-basimizin-ustunde-yeri-var-1050842654.html

Özhaseki'den LGBT sorusuna yanıt: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var

Özhaseki'den LGBT sorusuna yanıt: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, LGBT'lere ilişkin soruya "Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üzerinde yeri var" yanıtını verdi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T10:02+0300

2021-11-16T10:02+0300

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politika

ak parti

lgbt

mehmet özhaseki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki, TV100'de yayınlanan 'Deniz Tural ile Siyasetin Ev Hali' isimli programa konuk oldu.Özhaseki 'LGBT bireyler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna, ""Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre" diye yanıt verdi.

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ak parti, lgbt, mehmet özhaseki