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Pandemi araştırması: Toplumun yüzde 38'i ihtiyaç halinde dışarı çıkıyor
Pandemi araştırması: Toplumun yüzde 38'i ihtiyaç halinde dışarı çıkıyor
Koronavirüs salgınının üzerinden 20 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen toplumun sosyal faaliyetlere yönelik yüksek risk algısı devam ediyor. Yapılan... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T12:34+0300
2021-11-16T12:34+0300
koronavirüs
araştırma
ipsos
sosyalleşme
koronavirüs
sosyal mesafe
koronavirüs tedbirleri
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Ipsos tarafından çevrimiçi görüşmeler ile 18 yaş üstü 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması'na göre, her 10 kişiden 6'sı kalabalık ortamlarda bulunmayı çok riskli buluyor. Sinema, kafe, restoran, misafir ağırlamak ya da misafirliğe gitmek gibi faaliyetleri çok riskli bulanların da oranı yüzde 50'ye yakın seviyede bulunuyor.Sosyal aktiviteler için dışarı çıkanların oranı yüzde 60Normalleşmeyle birlikte salgın döneminde her 10 kişiden 9'u son bir hafta içinde evden dışarı çıktığını söylüyor. Ancak, evden dışarıya çıkma nedenlerine bakıldığında her 10 kişiden 4'ünün sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıktığı görülüyor. Keyfi, sosyal aktiviteler için dışarıya çıkanların oranı yüzde 60 seviyesinde olduğu belirtiliyor.Araştırmaya göre, salgın öncesindeki sosyal hayatına tamamen ya da kısmen dönebilenlerin oranı ise yüzde 52. Bireylerin yüzde 15'i tamamen, yüzde 37'si de eskisi kadar yoğun olmasa da salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönebildiklerini söylerken, toplumun diğer yarısı sosyal hayatlarını yaşama konusunda hala tedirgin olduğunu söylüyor.Her 10 kişiden 2'si eski hayatına dönemeyeceğini düşünüyorHer 10 kişiden 3'ü salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönmek istemesine rağmen tedirgin olduğunu, her 10 kişiden 2'si de eski hayatlarına bir daha dönemeyeceklerini düşünüyor. Aşı olmayan kişiler ise sosyal hayatlarını eskisi gibi yaşama konusunda daha rahatlar. Aşı olmayanların yüzde 63'ü salgın öncesindeki sosyal hayatlarına tamamen ya da kısmen dönebildiklerini söylerken, aşı olmuş kişilerde bu oran yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.
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araştırma, ipsos, sosyalleşme, koronavirüs, sosyal mesafe, koronavirüs tedbirleri

Pandemi araştırması: Toplumun yüzde 38'i ihtiyaç halinde dışarı çıkıyor

12:34 16.11.2021
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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Koronavirüs salgınının üzerinden 20 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen toplumun sosyal faaliyetlere yönelik yüksek risk algısı devam ediyor. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de toplumun yüzde 38'i zaruri ihtiyaç dışında dışarı çıkmıyor.
Ipsos tarafından çevrimiçi görüşmeler ile 18 yaş üstü 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması'na göre, her 10 kişiden 6'sı kalabalık ortamlarda bulunmayı çok riskli buluyor. Sinema, kafe, restoran, misafir ağırlamak ya da misafirliğe gitmek gibi faaliyetleri çok riskli bulanların da oranı yüzde 50'ye yakın seviyede bulunuyor.

Sosyal aktiviteler için dışarı çıkanların oranı yüzde 60

Normalleşmeyle birlikte salgın döneminde her 10 kişiden 9'u son bir hafta içinde evden dışarı çıktığını söylüyor. Ancak, evden dışarıya çıkma nedenlerine bakıldığında her 10 kişiden 4'ünün sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıktığı görülüyor. Keyfi, sosyal aktiviteler için dışarıya çıkanların oranı yüzde 60 seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Araştırmaya göre, salgın öncesindeki sosyal hayatına tamamen ya da kısmen dönebilenlerin oranı ise yüzde 52. Bireylerin yüzde 15'i tamamen, yüzde 37'si de eskisi kadar yoğun olmasa da salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönebildiklerini söylerken, toplumun diğer yarısı sosyal hayatlarını yaşama konusunda hala tedirgin olduğunu söylüyor.

Her 10 kişiden 2'si eski hayatına dönemeyeceğini düşünüyor

Her 10 kişiden 3'ü salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönmek istemesine rağmen tedirgin olduğunu, her 10 kişiden 2'si de eski hayatlarına bir daha dönemeyeceklerini düşünüyor. Aşı olmayan kişiler ise sosyal hayatlarını eskisi gibi yaşama konusunda daha rahatlar. Aşı olmayanların yüzde 63'ü salgın öncesindeki sosyal hayatlarına tamamen ya da kısmen dönebildiklerini söylerken, aşı olmuş kişilerde bu oran yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.
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