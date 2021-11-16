https://tr.sputniknews.com/20211116/pandemi-odemesi-mesajina-tiklayinca-kisisel-bilgileri-calindi-3-bin-600-lira-dolandirildi-1050850972.html

'Pandemi ödemesi' mesajına tıklayınca kişisel bilgileri çalındı: 3 bin 600 lira dolandırıldı

'Pandemi ödemesi' mesajına tıklayınca kişisel bilgileri çalındı: 3 bin 600 lira dolandırıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde telefonuna gelen '3591 lira pandemi ödemesi hesabınıza yatırıldı' bildirimindeki linki tıkladıktan sonra kişisel bilgileri... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T13:21+0300

2021-11-16T13:21+0300

2021-11-16T13:20+0300

türkiye

yardım

dolandırıcılık

ödeme

pandemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103168/46/1031684699_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cfccfdc2e55fd44fa143c3137ea1fd8d.jpg

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşayan Belya Selçuk’un cep telefonuna 14 Kasım’da ‘3591 lira pandemi ödemesi hesabınıza yatırıldı’ bildirimi geldi. Kamu bankasının adı ve logosunun birebir kopyalandığı bildirimdeki linki merak edip tıklayan Selçuk, komutları takip ederek kimlik ve hesap numarası bilgilerini girdi.Onay komutu vermemesine rağmen bir süre sonra hesabından 400 lira çekildiğini fark eden Selçuk, mobil bankacılık uygulamasından kontrol ettiğinde adına oluşturulan ek hesaptan da 3 bin 200 lira çekildiğini gördü.Dolandırıldığını anlayan Selçuk, bir gün sonra bankaya giderek görevlilerden yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde şikayetçi olan Selçuk, “Evde otururken telefonuma gelen linke tıkladıktan sonra şifremi, e-posta adresimi, kimlik bilgilerimi istedi. Onaylamayı reddetmeme, iznim olmamasına rağmen M.A. adlı kadının adına hesabımdan para gönderilmiş. Linke tıkladıktan sonra hesabımdaki tüm para gitti” ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yardım, dolandırıcılık, ödeme, pandemi