https://tr.sputniknews.com/20211116/pentagon-irana-ait-helikopter-umman-korfezinde-abd-savas-gemisine-yaklasti-1050834623.html

Pentagon: İran'a ait helikopter, Umman Körfezi'nde ABD savaş gemisine yaklaştı

Pentagon: İran'a ait helikopter, Umman Körfezi'nde ABD savaş gemisine yaklaştı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, İran donanmasına ait bir helikopterin Umman Körfezi'nde ABD Donanması'na ait savaş gemisine yaklaştığını açıkladı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T00:43+0300

2021-11-16T00:43+0300

2021-11-16T00:43+0300

savunma

abd

iran

savaş gemisi

helikopter

gerilim

umman körfezi

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ABD ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, İran Donanması'na ait bir helikopterin Umman Körfezi'nde ABD Donanması'na ait Essex adlı savaş gemisine 25 yarda (75 fit) yaklaştığını belirtti. "Bu tehlikeli çünkü yanlış hesaplamalara yol açabilir" ifadelerini kullanan Kirby, söz konusu olayın ABD operasyonlarını etkilemeden sona erdiğini aktararak, olayın ne zaman gerçekleştiğini ise belirtmedi.Öte yandan İranlı pilotlar, ABD savaş gemisine yaklaştıkları anları sosyal medyada paylaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211115/abd-savas-gemisi-canakkale-bogazindan-gecti-1050805064.html

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abd, iran, savaş gemisi, helikopter, gerilim, umman körfezi