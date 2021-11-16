https://tr.sputniknews.com/20211116/pfizer-kovid-19-ilacinin-daha-ucuz-versiyonunun-uretilmesine-izin-verecek-1050857856.html

Pfizer, Kovid-19 ilacının daha ucuz versiyonunun üretilmesine izin verecek

Pfizer, Kovid-19 ilacının daha ucuz versiyonunun üretilmesine izin verecek

Pfizer, geliştirdiği Kovid-19 hapının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T15:13+0300

2021-11-16T15:13+0300

2021-11-16T15:13+0300

koronavirüs

ilaç

pfizer

lisans

patent

kovid-19

koronavirüs ilacı

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ilacın ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına vardı.Yapılan açıklamada, şirket ile Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Patent Havuzu arasında ilacın lisanslanmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığı belirtildi.Açıklamaya göre Pfizer, düşük gelirli ülkelerdeki satışlardan herhangi bir patent ücreti talep etmeyecek.Orta gelirli ülkelerden ise, Kovid-19'un kamu sağlığını tehdit eden bir acil durum seviyesinde bulunması durumunda herhangi bir ücret alınmayacak.

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ilaç, pfizer, lisans, patent, kovid-19, koronavirüs ilacı