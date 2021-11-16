https://tr.sputniknews.com/20211116/pfizer-kovid-19-ilacinin-daha-ucuz-versiyonunun-uretilmesine-izin-verecek-1050857856.html
Pfizer, Kovid-19 ilacının daha ucuz versiyonunun üretilmesine izin verecek
Pfizer, Kovid-19 ilacının daha ucuz versiyonunun üretilmesine izin verecek
Pfizer, geliştirdiği Kovid-19 hapının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T15:13+0300
2021-11-16T15:13+0300
2021-11-16T15:13+0300
koronavirüs
ilaç
pfizer
lisans
patent
kovid-19
koronavirüs ilacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050857829_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7f50380f7156989793b290815bb63880.jpg
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ilacın ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına vardı.Yapılan açıklamada, şirket ile Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Patent Havuzu arasında ilacın lisanslanmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığı belirtildi.Açıklamaya göre Pfizer, düşük gelirli ülkelerdeki satışlardan herhangi bir patent ücreti talep etmeyecek.Orta gelirli ülkelerden ise, Kovid-19'un kamu sağlığını tehdit eden bir acil durum seviyesinde bulunması durumunda herhangi bir ücret alınmayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211110/asi-karsitligina-savas-acan-pfizer-karikaturle-anlatti-sizin-arkanizda-bilim-var-1050652537.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050857829_137:0:2674:1903_1920x0_80_0_0_bfacc353e65b4dd5e1608b96cb177e6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ilaç, pfizer, lisans, patent, kovid-19, koronavirüs ilacı
Pfizer, Kovid-19 ilacının daha ucuz versiyonunun üretilmesine izin verecek
Pfizer, geliştirdiği Kovid-19 hapının ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına vardı.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer
, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ilacın
ucuz bir versiyonunun düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanılmak üzere ilaç üreticileri tarafından üretilmesi için lisans anlaşmasına vardı.
Yapılan açıklamada, şirket ile Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Patent Havuzu arasında ilacın lisanslanmasıyla ilgili anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre Pfizer, düşük gelirli ülkelerdeki satışlardan herhangi bir patent ücreti talep etmeyecek.
Orta gelirli ülkelerden ise, Kovid-19'un kamu sağlığını tehdit eden bir acil durum seviyesinde bulunması durumunda herhangi bir ücret alınmayacak.