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Polonya'dan Belarus sınırındaki göçmenlere müdahale
Polonya'dan Belarus sınırındaki göçmenlere müdahale
Polonya güvenlik güçleri , Belarus sınırındaki göçmen gruplara TOMA’lar, göz yaşartıcı sprey ve ses bombaları ile müdahale etti. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T14:08+0300
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polonya
belarus
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Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerle Polonyalı güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunca, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalıştı. Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri TOMA’larla müdahale etti. Sınırdaki bazı gruplar da ara bölgeye girerek Polonya toprakları içindeki güvenlik güçlerine taş ve odun fırlattı. Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı. Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.
polonya
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polonya, belarus, göçmen, gaz, toma

Polonya'dan Belarus sınırındaki göçmenlere müdahale

14:08 16.11.2021 (güncellendi: 14:09 16.11.2021)
© REUTERS / BelTAPolonya- Belarus sınırı
Polonya- Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / BelTA
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Polonya güvenlik güçleri , Belarus sınırındaki göçmen gruplara TOMA’lar, göz yaşartıcı sprey ve ses bombaları ile müdahale etti.
Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerle Polonyalı güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.
Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunca, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalıştı.
Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri TOMA’larla müdahale etti.
Sınırdaki bazı gruplar da ara bölgeye girerek Polonya toprakları içindeki güvenlik güçlerine taş ve odun fırlattı.
Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı.
Dün, 8 Kasım’dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.
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