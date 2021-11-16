https://tr.sputniknews.com/20211116/putin-ve-pasinyan-ermenistan-azerbaycan-sinirindaki-durumu-gorustu-1050869679.html
Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu görüştü
Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu görüştü
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T21:38+0300
2021-11-16T21:38+0300
2021-11-16T21:38+0300
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vladimir putin
azerbaycan
kremlin
nikol paşinyan
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Kremlin’in açıklamasında, “Ermeni tarafının girişimiyle gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında bir dizi olayların ardından oluşan durumu ele aldılar” ifadesine yer verildi.İki ülke liderinin bu konuda temasları sürdürme kararı aldığı aktarıldı.Rus Dışişleri: Durumu barışçıl mecraya çıkarmak için çalışıyoruzRusya Dışişleri Bakanlığı, basın mensuplarına açıklamasında, “Durumu bir an önce barışçıl mecraya çıkarmak için taraflarla temas halindeyiz” diye bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211116/ermenistan-savunma-bakanligi-azerbaycan-ordusunun-saldirisi-sonucu-olu-ve-yaralilar-var-1050861409.html
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ermenistan, vladimir putin, azerbaycan, kremlin, nikol paşinyan
Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu görüştü
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti.
Kremlin’in açıklamasında, “Ermeni tarafının girişimiyle gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında bir dizi olayların ardından oluşan durumu ele aldılar” ifadesine yer verildi.
İki ülke liderinin bu konuda temasları sürdürme kararı aldığı aktarıldı.
Rus Dışişleri: Durumu barışçıl mecraya çıkarmak için çalışıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, basın mensuplarına açıklamasında, “Durumu bir an önce barışçıl mecraya çıkarmak için taraflarla temas halindeyiz” diye bildirdi.