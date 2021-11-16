https://tr.sputniknews.com/20211116/rus-kozmonot-anlatti-uzay-copleri-carptiginda-uluslararasi-uzay-istasyonunda-neler-yasanir-1050846601.html

Rus kozmonot anlattı: Uzay çöpleri çarptığında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda neler yaşanır?

Rus kozmonot anlattı: Uzay çöpleri çarptığında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda neler yaşanır?

Rusya’nın Kahramanı unvanına sahip kozmonot Mihail Korniyenko, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) uzay çöpleriyle çarpışması sonucunda oluşabilecek... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T11:58+0300

2021-11-16T11:58+0300

2021-11-16T11:58+0300

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uzay

mihail korniyenko

uluslararası uzay istasyonu

kozmonot

soyuz-ms

rusya kozmonotluk federasyonu

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İzvestiya’ya konuşan Korniyenko, UUİ yakınlarındaki uzay çöplerinin vaktinde tespit edilmemesinin çarpışmaya ve bunun da istasyonun gövdesinde hasara yol açabileceğini söyledi.Korniyenko’ya göre, istasyondaki mürettabatın oluşabilecek yarığı bulmak ve zarar gören noktayı kapatmak için vakti olacaktır. Ancak içerideki basıncın kritik düzeyde düşmesi durumunda uzay aracıyla Dünya’ya dönebilirler.İstasyonların izlenmesi ise olası bir çarpışmanın önceden anlaşılmasını sağlıyor. Tehlike teşkil eden uzay çöpleri bazen de UUİ’ye yaklaşmadan fark edilebiliyor. Bu durumda istasyondaki mürettebat uzay aracına sığınıyor.Dün tehlike teşkil eden uzay çöpü parçalarının Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yanından üç kez geçtiği, istasyonun hiçbir zarar görmediği bildirilmişti. Uzay çöplerinin yakınlaşması sırasında kozmonot ve astronotlar Soyuz MS-19 ve Crew Dragon uzay araçlarına sığınmış, tehlikenin geçmesinin ardından istasyona dönüş yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211115/uzay-copleri-uuiyi-tehdit-ediyor-rus-murettebata-soyuz-ms-19-aracinda-siginmalari-talimati-verildi-1050802348.html

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uzay, mihail korniyenko, uluslararası uzay istasyonu, kozmonot, soyuz-ms, rusya kozmonotluk federasyonu