https://tr.sputniknews.com/20211116/rus-ordusu-ilk-s-550-sistemini-2025e-kadar-teslim-alacak-1050836611.html

Rus Ordusu ilk S-550 sistemini 2025’e kadar teslim alacak

Rus Ordusu ilk S-550 sistemini 2025’e kadar teslim alacak

İlk S-550 stratejik hava savunma sisteminin 2025 yılına kadar Rus Ordusu’na teslim edileceği belirtildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T03:04+0300

2021-11-16T03:04+0300

2021-11-16T03:04+0300

savunma

rusya

hindistan

s-550

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Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın bir kaynak, Dubai Airshow 2021 uluslararası havacılık fuarı kapsamında Rus medyasına yaptığı açıklamada, “S-550 artık üretildi. İlk S-550, 2025 yılına kadar Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne teslim edilecek” ifadesini kullandı.Hava savunma sistemi tesliminin, 2027 Devlet Silahlanma Progamı’nda öngörüldüğünü anımsatan kaynak, “S-550 sisteminde, hipersonik füze fırlatıcısı kullanılacak” dedi.Kaynak, S-550 sisteminin gemi versiyonunun öngörülmediğini de sözlerine ekledi.Rusya bu yıl, tutarı 10 milyar doları geçen yeni silah kontratları imzaladıRusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, bu yıl yabancı partnerlerle toplam değeri 10 milyar dolar olan yeni silah kontratı imzaladıklarını belirtti.Dubai Airshow-2021 uluslararası havacılık fuarına katılan Miheyev, “Rusya bu yıl, silah ihracatına yönelik tutarı 10 milyar doları geçen yeni kontratlar imzaladı” diye açıkladı.Miheyev, “Rosoboroneksport’un toplam portföyünde, Ortadoğu ülkelerinden alınan siparişlerin payı yüzde 30” diye ekledi.

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