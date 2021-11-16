https://tr.sputniknews.com/20211116/rusya-1-araliktan-itibaren-kuba-meksika-ve-katara-ucus-kisitlamalarini-kaldiriyor-1050856884.html
Rusya 1 Aralık'tan itibaren Küba, Meksika ve Katar'a uçuş kısıtlamalarını kaldırıyor
Rusya 1 Aralık'tan itibaren Küba, Meksika ve Katar'a uçuş kısıtlamalarını kaldırıyor
Rusya’nın 1 Aralık'tan itibaren Küba, Meksika ve Katar ile uçuşları yeniden başlatacağı bildirildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T14:54+0300
2021-11-16T14:54+0300
2021-11-16T14:54+0300
mısır
koronavirüs
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın 1 Aralıktan itibaren Küba, Meksika ve Katar ile olan uçuşları yeniden başlatacağı belirtildi.Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, “Küba, Meksika ve Katar’daki epidemiyolojik durum dikkate alınarak, 1 Aralık 2021'den itibaren Rusya ile bu ülkeler arasındaki düzenli ve charter uçuşlarındaki kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildi” denildi.Daha önce Bangladeş, Brezilya, Moğolistan, Kosta Rika ve Arjantin’e uygulanan uçuş kısıtlamalarının 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle kaldırıldığı açıklanmıştı.Ayrıca, Bahamalar, İran, Hollanda, Norveç, Umman, Slovenya, Tunus, İsveç ve Tayland’a olan uçuşlar 9 Kasım'dan itibaren yeniden başlamıştı.Uçuşların yeniden başlaması veya uçuş sayılarının artırılmasının ülkenin turistlere açık olduğu anlamına gelmediği, konuya ilişkin ayrıntılı bilginin büyükelçilik ve konsoloslukların internet sitelerinden alınabileceği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210809/rus-yolcu-ucaginin-dusurulmesinden-6-yil-sonra-ilk-moskova-ile-misirin-tatil-bolgeleri-arasinda-1045196457.html
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mısır, rusya, katar, küba
Rusya 1 Aralık'tan itibaren Küba, Meksika ve Katar'a uçuş kısıtlamalarını kaldırıyor
Rusya’nın 1 Aralık'tan itibaren Küba, Meksika ve Katar ile uçuşları yeniden başlatacağı bildirildi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın 1 Aralıktan itibaren Küba, Meksika ve Katar ile olan uçuşları yeniden başlatacağı belirtildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, “Küba, Meksika ve Katar’daki epidemiyolojik durum dikkate alınarak, 1 Aralık 2021'den itibaren Rusya ile bu ülkeler arasındaki düzenli ve charter uçuşlarındaki kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildi” denildi.
Daha önce Bangladeş, Brezilya, Moğolistan, Kosta Rika ve Arjantin’e uygulanan uçuş kısıtlamalarının 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle kaldırıldığı açıklanmıştı.
Ayrıca, Bahamalar, İran, Hollanda, Norveç, Umman, Slovenya, Tunus, İsveç ve Tayland’a olan uçuşlar 9 Kasım'dan itibaren yeniden başlamıştı.
Uçuşların yeniden başlaması veya uçuş sayılarının artırılmasının ülkenin turistlere açık olduğu anlamına gelmediği, konuya ilişkin ayrıntılı bilginin büyükelçilik ve konsoloslukların internet sitelerinden alınabileceği kaydedildi.