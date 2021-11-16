https://tr.sputniknews.com/20211116/rusya-1-araliktan-itibaren-kuba-meksika-ve-katara-ucus-kisitlamalarini-kaldiriyor-1050856884.html

Rusya 1 Aralık'tan itibaren Küba, Meksika ve Katar'a uçuş kısıtlamalarını kaldırıyor

Rusya 1 Aralık'tan itibaren Küba, Meksika ve Katar'a uçuş kısıtlamalarını kaldırıyor

Rusya’nın 1 Aralık'tan itibaren Küba, Meksika ve Katar ile uçuşları yeniden başlatacağı bildirildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T14:54+0300

2021-11-16T14:54+0300

2021-11-16T14:54+0300

mısır

koronavirüs

rusya

katar

küba

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın 1 Aralıktan itibaren Küba, Meksika ve Katar ile olan uçuşları yeniden başlatacağı belirtildi.Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, “Küba, Meksika ve Katar’daki epidemiyolojik durum dikkate alınarak, 1 Aralık 2021'den itibaren Rusya ile bu ülkeler arasındaki düzenli ve charter uçuşlarındaki kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildi” denildi.Daha önce Bangladeş, Brezilya, Moğolistan, Kosta Rika ve Arjantin’e uygulanan uçuş kısıtlamalarının 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle kaldırıldığı açıklanmıştı.Ayrıca, Bahamalar, İran, Hollanda, Norveç, Umman, Slovenya, Tunus, İsveç ve Tayland’a olan uçuşlar 9 Kasım'dan itibaren yeniden başlamıştı.Uçuşların yeniden başlaması veya uçuş sayılarının artırılmasının ülkenin turistlere açık olduğu anlamına gelmediği, konuya ilişkin ayrıntılı bilginin büyükelçilik ve konsoloslukların internet sitelerinden alınabileceği kaydedildi.

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