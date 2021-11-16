Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211116/rusya-ve-belarus-sinirdaki-gocmenlere-guc-kullanan-polonyayi-kinadi-dogrudan-provokasyon-1050864201.html
Rusya ve Belarus, sınırdaki göçmenlere güç kullanan Polonya’yı kınadı: "Doğrudan provokasyon"
Rusya ve Belarus, sınırdaki göçmenlere güç kullanan Polonya’yı kınadı: "Doğrudan provokasyon"
Belarus Dışişleri Bakanlığı, sınırda bekleyen göçmenlere karşı güç kullanan Polonya’yı sınırlarındaki krizi tırmandırmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T17:56+0300
2021-11-16T17:59+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
polonya
belarus
sergey lavrov
ab
göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050659532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e59bc0f01ea9fd14db14bf41b6c65db9.jpg
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, ülkesinin Polonya sınırındaki duruma ilişkin, “Polonya tarafının amacı tamamen anlaşılır: Polonya, durumun çözümlenmesinde herhangi bir ilerleme kaydedilmesinin önünü kesmek adına durumu daha çok tırmandırmak istiyor” dedi.Glaz, Polonya tarafının dondurucu soğuk koşullarında sınırda bekleyen göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanması hakkında da, “Bugün Polonya tarafının doğrudan provokasyon gerçekleştirdiğini ve güç şartlarda hayatta kalmaya çalışan insanlara karşı insanlık dışı davranışlar sergilediğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.Ayrıca Glaz, “Polonya, göçmenlerin üstüne tazyikli su boca ederken Belarus onlara her gün insani yardım ulaştırıyor” diye ekledi.Polonya: Sınırda bir askerimiz ciddi biçimde yaralandıBelarus Dışişleri Sözcüsünün bu açıklamaları, Polonya’nın, sınırdaki güçlerinin, kendilerine taş attıklarını söyledikleri göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandıklarını açıklamasını izliyor.Polonyalı sözcüler, sınırdaki çatışmalarda ‘bir askerlerinin ciddi biçimde yaralandığını’ da kaydetti.Belaruslu yetkililerse sınırın Belarus tarafında doktorların, Polonyalı güçlerin gaz ve tazyikli su kullanmasından etkilenen göçmenlere tıbbi yardımda bulunduğunu söyledi.Bunun yanında, Rusya da Polonya’nın sınırdaki göçmenlere karşı güç kullanmasını kınadı.Rusya: AB, Belarus-Polonya sınırındaki durum karşısında öyle açık bir biçim de çifte standart uyguluyor ki kendi dahi bu ayrımındaRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırın Polonya tarafından Belarus’taki göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su kullanıldığını ve silahların ateşlendiğini belirtip “Polonya tarafının davranışı tamamiyle kabul edilemez” dedi.Lavrov, sınırda bunlar yaşanırken Brüksel’in takındığı tavrı da eleştirdi ve Polonya-Belarus sınırındaki durum karşısında çifte standart uygulamakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanı, “Polonya etrafı yakıp yıkıyor, Brüksel’deki yönetimse o kadar açık bir biçimde çifte standart uyguluyor ki kendisi de kendini hayli uygunsuz bir duruma soktuğunu anlıyor” dedi.Polonya makamları, sınırın Belarus tarafında 4 bin göçmenin beklediğini tahmin ettiklerini söylüyor. İçlerinden çoğu Irak vatandaşı olan Ortadoğulu binlerce göçmen, Almanya gibi AB ülkelerine gidebilmek için geçen haftadan beri dondurucu soğuklarda Belarus’un Polonya sınırında bekliyor. Belarus-Polonya sınırında bu nedenle yaşanan gerilimin başladığı yaz aylarından beri en az 11 göçmenin hayatını kaybettiği biliniyor.Irak’ın Moskova Büyükelçiliği: 200 vatandaşımız Belarus sınırından ayrıldı, uçakla ülkelerine döneceklerBu sırada, Irak’ın Moskova’daki Büyükelçiği de kendi istekleri ile Irak’a geri dönmek isteyen yaklaşık 200 vatandaşını uçaklarla ülkeye geri getireceklerini açıkladı.Büyükelçilikten bir yetkili, yaklaşık 200 vatandaşlarının kendi istekleri ile ülkelerine geri dönmek için kendilerine başvurduğunu söyledi. Söz konusu vatandaşların ülkelerine geri dönmesi için perşembe günü bir uçuş düzenleyeceklerini belirten yetkili, geri dönecek Iraklıların sınırdan ayrıldıklarını ve şu an Belarus’un başkenti Minsk’te olduklarını söyledi.Ülkelerine dönmek isteyen Iraklıların sınırdan Minsk’e ulaştırılmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını da kaydeden Iraklı büyükelçilik yetkilisi, Belarus hükümetinin gerekli olan tüm yardımı sunduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211115/irak-belarus-polonya-sinirinda-sikisip-kalan-vatandaslari-icin-geri-donus-ucuslari-duzenleyecek-1050830135.html
rusya
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050659532_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_4ac96a9532bea6759f7a47a0e0a0f928.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, polonya, belarus, sergey lavrov, ab, göçmen krizi

Rusya ve Belarus, sınırdaki göçmenlere güç kullanan Polonya’yı kınadı: "Doğrudan provokasyon"

17:56 16.11.2021 (güncellendi: 17:59 16.11.2021)
© REUTERS / KACPER PEMPELBelarus-Polonya sınırdaki göçmen krizi
Belarus-Polonya sınırdaki göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / KACPER PEMPEL
Abone ol
Belarus Dışişleri Bakanlığı, sınırda bekleyen göçmenlere karşı güç kullanan Polonya’yı sınırlarındaki krizi tırmandırmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Polonya’nın sınırdaki göçmenlere karşı güç kullanmasını kınadı ve AB’yi de çifte standart uygulamakla itham etti.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, ülkesinin Polonya sınırındaki duruma ilişkin, “Polonya tarafının amacı tamamen anlaşılır: Polonya, durumun çözümlenmesinde herhangi bir ilerleme kaydedilmesinin önünü kesmek adına durumu daha çok tırmandırmak istiyor” dedi.
Glaz, Polonya tarafının dondurucu soğuk koşullarında sınırda bekleyen göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanması hakkında da, “Bugün Polonya tarafının doğrudan provokasyon gerçekleştirdiğini ve güç şartlarda hayatta kalmaya çalışan insanlara karşı insanlık dışı davranışlar sergilediğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Glaz, “Polonya, göçmenlerin üstüne tazyikli su boca ederken Belarus onlara her gün insani yardım ulaştırıyor” diye ekledi.

Polonya: Sınırda bir askerimiz ciddi biçimde yaralandı

Belarus Dışişleri Sözcüsünün bu açıklamaları, Polonya’nın, sınırdaki güçlerinin, kendilerine taş attıklarını söyledikleri göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandıklarını açıklamasını izliyor.
Polonyalı sözcüler, sınırdaki çatışmalarda ‘bir askerlerinin ciddi biçimde yaralandığını’ da kaydetti.
Belaruslu yetkililerse sınırın Belarus tarafında doktorların, Polonyalı güçlerin gaz ve tazyikli su kullanmasından etkilenen göçmenlere tıbbi yardımda bulunduğunu söyledi.
Bunun yanında, Rusya da Polonya’nın sınırdaki göçmenlere karşı güç kullanmasını kınadı.

Rusya: AB, Belarus-Polonya sınırındaki durum karşısında öyle açık bir biçim de çifte standart uyguluyor ki kendi dahi bu ayrımında

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırın Polonya tarafından Belarus’taki göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su kullanıldığını ve silahların ateşlendiğini belirtip “Polonya tarafının davranışı tamamiyle kabul edilemez” dedi.
Lavrov, sınırda bunlar yaşanırken Brüksel’in takındığı tavrı da eleştirdi ve Polonya-Belarus sınırındaki durum karşısında çifte standart uygulamakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanı, “Polonya etrafı yakıp yıkıyor, Brüksel’deki yönetimse o kadar açık bir biçimde çifte standart uyguluyor ki kendisi de kendini hayli uygunsuz bir duruma soktuğunu anlıyor” dedi.
Polonya makamları, sınırın Belarus tarafında 4 bin göçmenin beklediğini tahmin ettiklerini söylüyor. İçlerinden çoğu Irak vatandaşı olan Ortadoğulu binlerce göçmen, Almanya gibi AB ülkelerine gidebilmek için geçen haftadan beri dondurucu soğuklarda Belarus’un Polonya sınırında bekliyor. Belarus-Polonya sınırında bu nedenle yaşanan gerilimin başladığı yaz aylarından beri en az 11 göçmenin hayatını kaybettiği biliniyor.

Irak’ın Moskova Büyükelçiliği: 200 vatandaşımız Belarus sınırından ayrıldı, uçakla ülkelerine dönecekler

Bu sırada, Irak’ın Moskova’daki Büyükelçiği de kendi istekleri ile Irak’a geri dönmek isteyen yaklaşık 200 vatandaşını uçaklarla ülkeye geri getireceklerini açıkladı.
Büyükelçilikten bir yetkili, yaklaşık 200 vatandaşlarının kendi istekleri ile ülkelerine geri dönmek için kendilerine başvurduğunu söyledi. Söz konusu vatandaşların ülkelerine geri dönmesi için perşembe günü bir uçuş düzenleyeceklerini belirten yetkili, geri dönecek Iraklıların sınırdan ayrıldıklarını ve şu an Belarus’un başkenti Minsk’te olduklarını söyledi.
Ülkelerine dönmek isteyen Iraklıların sınırdan Minsk’e ulaştırılmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını da kaydeden Iraklı büyükelçilik yetkilisi, Belarus hükümetinin gerekli olan tüm yardımı sunduğunu belirtti.
Мигранты перед забором из колючей проволоки на блокпосту «Кузница» на белорусско-польской границе - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Irak, Belarus-Polonya sınırında sıkışıp kalan vatandaşları için geri dönüş uçuşları düzenleyecek
Dün, 21:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:19ÇHD’li avukatların davasında mütalaa açıklandı: 53.5 yıla kadar hapis talebi
19:03İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
18:52'Lukaşenko, sınırdaki göçmenlerin lojistik merkezine alınması için talimat verdi'
18:49Britanya Başbakanı'nın babasını, biri milletvekili diğeri gazeteci iki kadın cinsel tacizle suçladı
18:38AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' yanıtı: Herkesten tek tek özür dilemesi gerekir
18:3014 gündür kayıp olan gencin cesedi, evin çatısında bulundu
18:27İspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı
18:19Bangladeş'te koronavirüs aşı kampanyası başlatıldı, uzun kuyruklar oluştu
18:19Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Cengiz'e saldırı görüntülerini sızdıranlar için suç duyurusu
18:17Karadağ'da golcü isim, Türkiye maçında sahada olmayacak
18:12AK Parti, TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen yeni yasa teklifini Meclis'e sundu
18:03Boşanan çiftin ortak koleksiyonu 676 milyon dolara satıldı
18:03DSÖ: Dünyada tütün kullanan nüfusun 2025'te 1.27 milyara inmesi bekleniyor
17:56Rusya ve Belarus, sınırdaki göçmenlere güç kullanan Polonya’yı kınadı: "Doğrudan provokasyon"
17:43Şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:38ABD'li senatör Bob Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum
17:33Dolar'da yeni rekor: 10.44'ü test etti
17:32‘ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki faaliyeti Rusya’ya baskı çabası’
17:20AİHM'den Gürcistan'a: Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayın
17:10Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi