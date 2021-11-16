https://tr.sputniknews.com/20211116/rusya-yorungedeki-uzay-copunu-fuzeyle-imha-ettigini-dogruladi-abdyi-iki-yuzlulukle-sucladi-1050857009.html

Rusya, yörüngedeki uzay çöpünü füzeyle imha ettiğini doğruladı, ABD'yi iki yüzlülükle suçladı

Rusya, yörüngedeki uzay çöpünü füzeyle imha ettiğini doğruladı, ABD'yi iki yüzlülükle suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı, görev süresini tamamlayan ve Dünya'nın yörüngesinde yer işgal eden bir uydunun füzeyle imha edilmesi nedeniyle ABD'den gelen... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T14:55+0300

2021-11-16T14:55+0300

2021-11-16T15:56+0300

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rusya

rusya savunma bakanlığı

uzay çöpü

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin, uydulardan birinin füzeyle imha edilerek yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) bulunan bir astronotun hayatının riske atıldığı yönünde Moskova'yı hedef alan suçlamasına yanıt verdi.Bakanlıktan yapılan açıklama, işlevini yitirmiş olmasına rağmen yörüngede yer işgal eden ve uzay çöpü olarak sınıflandırılan uydulardan birinin, dün füze atışıyla vurulduğu bilgisi doğrulandı.Açıklamada, Rusya'yı sorumsuz davranmakla suçlayan ABD'nin kendisinin de yörüngede harp silahı denemeleri gerçekleştirdiği ve bu konuda iki yüzlü davrandığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 1982’den beri yörüngede bulunan Tselina-D isimli Sovyet uydusunu imha için gerçekleştirdikleri denemenin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görevli personel için risk oluşturduğu yönündeki suçlamayı reddetti: “ABD, kesin olarak biliyor ki (imha işleminin sonucu olarak oluşan) parçalar, denemenin zamanı ve yörüngesel unsurlar bakımından yörüngedeki istasyonlar, uzay mekikleri ve uzay faaliyetleri için bir tehlike yaratmamıştır ve yaratmayacaktır." Savunma yetkilileri ayrıca, uzaya silah yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeren BM kararını bloke ediyor olması nedeniyle de ABD’nin yönelttiği suçlamaları ‘iki yüzlülük’ olarak gördüklerini belirtti. “ABD ve müttefikleri, uzaya silah yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeren BM kararının kabul edilmesini bloke ediyor. ABD, açık bir biçimde uzay konusunda herhangi bir taahhütte bulunarak kendini sınırlamak istemediğini söylüyor” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada daha önce ABD, Çin ve Hindistan’ın da uzay boşluğunda Rusya’nınkine benzer denemeler gerçekleştirdiği hatırlatması yapıldı. UUİ’deki iki Rus kozmonot, dört ABD’li ve bir Alman astronotun dün, bir tehlike yaşanması hâlinde Dünya’ya dönebilmeleri için bekletilen uzay araçlarına sığınmaları istenmişti. Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos daha sonra, tüm UUİ ekibinin tehlikenin geçmesinin ardından istasyona geri döndüğünü açıklamıştı. Rusya’nın füze denemesi gerçekleştirildiğini ne doğrulayan ne de yalanlayan Roscosmos, uzaydaki tüm hareketlerin yakından izlendiği kaydetmiş, “Bizim için temel öncelik, uluslararası uzay istasyonu ekibinin koşulsuz güvenliği olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir” açıklamasını yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211116/rus-kozmonot-anlatti-uzay-copleri-carptiginda-uluslararasi-uzay-istasyonunda-neler-yasanir-1050846601.html

https://tr.sputniknews.com/20211025/cin-uzay-copu-toplama-teknolojisini-test-edecek-uyduyu-firlatti-1050140050.html

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abd, rusya, rusya savunma bakanlığı, uzay çöpü, uluslararası uzay istasyonu (uui)