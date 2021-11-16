Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211116/rusyada-iskender-ve-s-500-sistemleri-icin-evrensel-muhimmat-dagitim-araci-gelistirildi-1050837224.html
Rusya’da İskender ve S-500 sistemleri için evrensel mühimmat dağıtım aracı geliştirildi
Rusya’da İskender ve S-500 sistemleri için evrensel mühimmat dağıtım aracı geliştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, ağır uzun menzilli füzelerin S-500, İskender ve Tornado sistemlerine ulaştırılması amacıyla evrensel bir arazi çekicisinin... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T03:42+0300
2021-11-16T03:42+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
izvestiya
iskender füzesi
s-500
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103213/19/1032131905_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_dba60a9e65121c071f8c170dfaf4271e.jpg
Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, ağır uzun menzilli füzelerin taşınması ve S-500, İskender ve Tornado sistemlerine ulaştırılması amacıyla evrensel bir arazi çekicisinin geliştirildiğini bildirdi.İzvestiya’ya konuşan Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, mühimmat ulaştırma aracının Takelajnik tasarım ve geliştirme projesi çerçevesinde geliştirildiğini aktardı. Devlet testlerini başarıyla geçen aracın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sipariş edildiği öğrenildi.Aracın mühimmatın aynı anda S-500 Prometey hava savunma sistemlerine, İskender taktik füze sistemlerine ve Tornado çoklu roketatar sistemlerine ulaştırılmasına ve birkaç savaş sisteminin eş zamanlı olarak yeniden doldurulmasına imkan sağlayacağı vurgulandı.Savaş mevzilerine birkaç ton ağırlığında mühimmat taşıyabilecek olan çekicilerin hem araziden geçiş olanaklarının bulunduğu, hem de otoyolda azami yükle hız yapma kabiliyeti bulunduğu belirtildi.Mühimat taşıyıcılarının kısmen zırhlı olduğu ve mühimmat doldurma mekanizması ile donatıldığı ifade edildi.Daha önce Rusya’da geliştirilen S-550 sisteminin dünyanın ilk mobil füze savunma ve uzay savunma sistemi olacağı bildirilmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103213/19/1032131905_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8f5111fdd4903d7e4b6adc1517d33de5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, izvestiya, iskender füzesi, s-500

Rusya’da İskender ve S-500 sistemleri için evrensel mühimmat dağıtım aracı geliştirildi

03:42 16.11.2021
© Sputnik / Pavel Lisitcinİskender-M füze sistemi
İskender-M füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Pavel Lisitcin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, ağır uzun menzilli füzelerin S-500, İskender ve Tornado sistemlerine ulaştırılması amacıyla evrensel bir arazi çekicisinin geliştirildiğini duyurdu.
Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, ağır uzun menzilli füzelerin taşınması ve S-500, İskender ve Tornado sistemlerine ulaştırılması amacıyla evrensel bir arazi çekicisinin geliştirildiğini bildirdi.
İzvestiya’ya konuşan Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, mühimmat ulaştırma aracının Takelajnik tasarım ve geliştirme projesi çerçevesinde geliştirildiğini aktardı. Devlet testlerini başarıyla geçen aracın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sipariş edildiği öğrenildi.
Aracın mühimmatın aynı anda S-500 Prometey hava savunma sistemlerine, İskender taktik füze sistemlerine ve Tornado çoklu roketatar sistemlerine ulaştırılmasına ve birkaç savaş sisteminin eş zamanlı olarak yeniden doldurulmasına imkan sağlayacağı vurgulandı.
Savaş mevzilerine birkaç ton ağırlığında mühimmat taşıyabilecek olan çekicilerin hem araziden geçiş olanaklarının bulunduğu, hem de otoyolda azami yükle hız yapma kabiliyeti bulunduğu belirtildi.
Mühimat taşıyıcılarının kısmen zırhlı olduğu ve mühimmat doldurma mekanizması ile donatıldığı ifade edildi.
Daha önce Rusya’da geliştirilen S-550 sisteminin dünyanın ilk mobil füze savunma ve uzay savunma sistemi olacağı bildirilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:50Sovyet MiG pilotlarının önleme sırasında kule ile şakalaşması ABD’li pilotları şaşırttı
03:42Rusya’da İskender ve S-500 sistemleri için evrensel mühimmat dağıtım aracı geliştirildi
03:35BM: Askerler, sivillerin hayatını kaybettiği eylemler nedeniyle cezalandırılmalı
03:21Dünyaca ünlü Rus balalayka ustası Gorbachev’in Türkiye konserleri büyük başarı elde etti
03:07Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz koronavirüse yenildi
03:04Rus Ordusu ilk S-550 sistemini 2025’e kadar teslim alacak
02:56Eski AP Başkanı Schulz: Kötü hava yüzünden Putin’in suçlanmasına sevinirim
02:27Yemeksepeti: Kötü niyetli bazı kişiler, verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundu
02:12Akşener: Ömer'in yolunda, Atatürk'ün izinde hür ve eşit bir toplum için her daim adaleti savunacağız
01:51Bakan Yanık'tan CHP'li Ağbaba'ya yanıt: Bahsi geçen şahıs tutukludur
01:36Rus ve Türk uzmanlar hemfikir: Bölgesel sorunlar bölgesel platformlarda çözülmeli
01:25Devrilen TIR'daki pancarlar yola saçıldı
01:09ABD Başkanı Biden 1 trilyon dolarlık altyapı paketini imzaladı
01:04San Marino'yu 10-0 mağlup eden İngiltere, Dünya Kupası biletini aldı
00:58Ulaştırma Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Bu mektup projeyi aksatmaz
00:55ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 çocuk yaralandı
00:46Bakan Akar, Moğolistan Savunma Bakanı ile görüştü
00:46Lavrov, Sırp mevkidaşıyla Kosova’yı görüştü
00:43Pentagon: İran'a ait helikopter, Umman Körfezi'nde ABD savaş gemisine yaklaştı
00:34Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman, 'akil' diyebileceğimiz bir futbol adamı