Rusya’da İskender ve S-500 sistemleri için evrensel mühimmat dağıtım aracı geliştirildi

Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, ağır uzun menzilli füzelerin taşınması ve S-500, İskender ve Tornado sistemlerine ulaştırılması amacıyla evrensel bir arazi çekicisinin geliştirildiğini bildirdi.İzvestiya’ya konuşan Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, mühimmat ulaştırma aracının Takelajnik tasarım ve geliştirme projesi çerçevesinde geliştirildiğini aktardı. Devlet testlerini başarıyla geçen aracın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sipariş edildiği öğrenildi.Aracın mühimmatın aynı anda S-500 Prometey hava savunma sistemlerine, İskender taktik füze sistemlerine ve Tornado çoklu roketatar sistemlerine ulaştırılmasına ve birkaç savaş sisteminin eş zamanlı olarak yeniden doldurulmasına imkan sağlayacağı vurgulandı.Savaş mevzilerine birkaç ton ağırlığında mühimmat taşıyabilecek olan çekicilerin hem araziden geçiş olanaklarının bulunduğu, hem de otoyolda azami yükle hız yapma kabiliyeti bulunduğu belirtildi.Mühimat taşıyıcılarının kısmen zırhlı olduğu ve mühimmat doldurma mekanizması ile donatıldığı ifade edildi.Daha önce Rusya’da geliştirilen S-550 sisteminin dünyanın ilk mobil füze savunma ve uzay savunma sistemi olacağı bildirilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, ağır uzun menzilli füzelerin S-500, İskender ve Tornado sistemlerine ulaştırılması amacıyla evrensel bir arazi çekicisinin geliştirildiğini duyurdu.
Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, ağır uzun menzilli füzelerin taşınması ve S-500, İskender ve Tornado sistemlerine ulaştırılması amacıyla evrensel bir arazi çekicisinin geliştirildiğini bildirdi.
İzvestiya’ya konuşan Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, mühimmat ulaştırma aracının Takelajnik tasarım ve geliştirme projesi çerçevesinde geliştirildiğini aktardı. Devlet testlerini başarıyla geçen aracın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sipariş edildiği öğrenildi.
Aracın mühimmatın aynı anda S-500 Prometey hava savunma sistemlerine, İskender taktik füze sistemlerine ve Tornado çoklu roketatar sistemlerine ulaştırılmasına ve birkaç savaş sisteminin eş zamanlı olarak yeniden doldurulmasına imkan sağlayacağı vurgulandı.
Savaş mevzilerine birkaç ton ağırlığında mühimmat taşıyabilecek olan çekicilerin hem araziden geçiş olanaklarının bulunduğu, hem de otoyolda azami yükle hız yapma kabiliyeti bulunduğu belirtildi.
Mühimat taşıyıcılarının kısmen zırhlı olduğu ve mühimmat doldurma mekanizması ile donatıldığı ifade edildi.
Daha önce Rusya’da geliştirilen S-550 sisteminin dünyanın ilk mobil füze savunma ve uzay savunma sistemi olacağı bildirilmişti.