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Rusya'da Kovid-19 aşısı olan temaslılar karantinaya alınmayacak
Rusya'da Kovid-19 aşısı olan temaslılar karantinaya alınmayacak
Rusya’da Kovid-19 aşısı yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş temaslı kişilerin karantina uygulamasına tabi tutulmayacakları bildirildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T16:44+0300
2021-11-16T16:45+0300
koronavirüs
rospotrebnadzor
rusya’da koronavirüs salgını
karantina
aşı
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova tarafından yayınlanan kararnameye göre, son 6 ayda en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde karantina uygulamasına tabi tutulmayacak.Aşılarını yaptırmış veya hastalığı geçirmiş temaslılarda hastalık belirtisi olmaması şartının aranacağına vurgu yapılan belgede, şu ifadeler yer aldı:Belgede ayrıca, aşılanmamış kişilerin koronavirüs hastalarıyla son temas tarihinden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınacağına dikkat çekildi.Daha önce, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşılamanın en güvenilir koruma şekli olduğunu belirterek, hastanelerdeki ağır Kovid-19 vakalarının çoğunun aşısız olduğunu, bunlar arasında aşılananların oranının yüzde 4’ü geçmediğini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211029/kirimda-kovid-tedbirleri-sikilastirildi-60-yas-ustune-karantina-uygulanacak-1050288461.html
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rospotrebnadzor, rusya’da koronavirüs salgını, karantina, aşı

Rusya'da Kovid-19 aşısı olan temaslılar karantinaya alınmayacak

16:44 16.11.2021 (güncellendi: 16:45 16.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs, hasta, ateş ölçme
Rusya, koronavirüs, hasta, ateş ölçme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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Rusya’da Kovid-19 aşısı yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş temaslı kişilerin karantina uygulamasına tabi tutulmayacakları bildirildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova tarafından yayınlanan kararnameye göre, son 6 ayda en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde karantina uygulamasına tabi tutulmayacak.
Aşılarını yaptırmış veya hastalığı geçirmiş temaslılarda hastalık belirtisi olmaması şartının aranacağına vurgu yapılan belgede, şu ifadeler yer aldı:
“Son altı ay içerisinde Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptırmış veya son altı ay içerisinde koronavirüs hatalığını geçirmiş ve hastalık belirtileri taşımayan temaslılar, karantina uygulamasına tabi tutulmayacak.”
Belgede ayrıca, aşılanmamış kişilerin koronavirüs hastalarıyla son temas tarihinden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınacağına dikkat çekildi.
Daha önce, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşılamanın en güvenilir koruma şekli olduğunu belirterek, hastanelerdeki ağır Kovid-19 vakalarının çoğunun aşısız olduğunu, bunlar arasında aşılananların oranının yüzde 4’ü geçmediğini kaydetmişti.
Rusya - Kırım - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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