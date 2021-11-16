https://tr.sputniknews.com/20211116/rusyada-kovid-19-asisi-olan-temaslilar-karantinaya-alinmayacak-1050861587.html

Rusya'da Kovid-19 aşısı olan temaslılar karantinaya alınmayacak

Rusya'da Kovid-19 aşısı olan temaslılar karantinaya alınmayacak

Rusya’da Kovid-19 aşısı yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş temaslı kişilerin karantina uygulamasına tabi tutulmayacakları bildirildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T16:44+0300

2021-11-16T16:44+0300

2021-11-16T16:45+0300

koronavirüs

rospotrebnadzor

rusya’da koronavirüs salgını

karantina

aşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050861562_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bea760a2a3fdf2c44d67eb040592f0ac.jpg

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova tarafından yayınlanan kararnameye göre, son 6 ayda en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde karantina uygulamasına tabi tutulmayacak.Aşılarını yaptırmış veya hastalığı geçirmiş temaslılarda hastalık belirtisi olmaması şartının aranacağına vurgu yapılan belgede, şu ifadeler yer aldı:Belgede ayrıca, aşılanmamış kişilerin koronavirüs hastalarıyla son temas tarihinden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınacağına dikkat çekildi.Daha önce, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşılamanın en güvenilir koruma şekli olduğunu belirterek, hastanelerdeki ağır Kovid-19 vakalarının çoğunun aşısız olduğunu, bunlar arasında aşılananların oranının yüzde 4’ü geçmediğini kaydetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211029/kirimda-kovid-tedbirleri-sikilastirildi-60-yas-ustune-karantina-uygulanacak-1050288461.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rospotrebnadzor, rusya’da koronavirüs salgını, karantina, aşı