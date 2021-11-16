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https://tr.sputniknews.com/20211116/rusyanin-insansiz-checkmate-savas-ucagi-ilk-kez-gosterildi-1050854654.html
Rusya'nın insansız Checkmate savaş uçağı ilk kez gösterildi
Rusya'nın insansız Checkmate savaş uçağı ilk kez gösterildi
Rus devlet savunma şirketi Rostec, beşinci nesil insansız Checkmate savaş uçağının ilk kez gösterildiği bir tanıtım videosu yayınladı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T14:09+0300
2021-11-16T14:09+0300
2021-11-16T14:12+0300
checkmate
savunma
rusya
uçak
insansız araç
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Rostec, Checkmate beşinci nesil hafif taktik uçağın Dubai Airshow’da tanıtılması onuruna bir video yayınladı.Yayınlanan açıklamada, uçağın insansız versiyonunun ilk kez gösterildiği vurgulandı.Videonun sonunda insansız Checkmate uçağı görülüyor. Bu uçağın pilot yardımıyla kullanılan versiyondan neredeyse hiçbir farkı yok, içerisinde yalnızca kokpit bulunmuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/rusya-ortadogu-ulkeleriyle-yeni-nesil-avci-ucagi-checkmatein-tedarikini-gorusecek-1050796612.html
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checkmate, rusya, uçak, insansız araç
Rusya'nın insansız Checkmate savaş uçağı ilk kez gösterildi 14:09 16.11.2021 (güncellendi: 14:12 16.11.2021)
Rus devlet savunma şirketi Rostec, beşinci nesil insansız Checkmate savaş uçağının ilk kez gösterildiği bir tanıtım videosu yayınladı.
Rostec,
Checkmate beşinci nesil hafif taktik uçağın Dubai Airshow’da tanıtılması onuruna bir video yayınladı.
Yayınlanan açıklamada, uçağın
insansız versiyonunun ilk kez gösterildiği vurgulandı.
Videonun sonunda insansız Checkmate uçağı görülüyor. Bu uçağın
pilot yardımıyla kullanılan versiyondan neredeyse hiçbir farkı yok, içerisinde yalnızca kokpit bulunmuyor.