https://tr.sputniknews.com/20211116/rusyayi-uzayda-uydusavar-fuze-test-etmekle-suclayan-abd-yanit-verecegiz-1050845332.html
Rusya'yı uzayda uydusavar füze test etmekle suçlayan ABD: Yanıt vereceğiz
Rusya'yı uzayda uydusavar füze test etmekle suçlayan ABD: Yanıt vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın diğer ülkelerin uzay keşiflerini engelleyecek bir uydusavar füze denemesi gerçekleştirdiğini iddia ederek bu adıma... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T11:21+0300
2021-11-16T11:21+0300
2021-11-16T11:21+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e göre, Rusya dün kendi uydularından birine karşı 'yıkıcı bir uydusavar füze testi' gerçekleştirdi.Bunun sonucunda izlenmesi mümkün olan bin 500 parça oluştu ve bu yörüngede daha küçük boyutlarda yüzbinlerce çöpün oluşmasına yol açabilir.Blinken, yaptığı açıklamada, "Bu tehlikeli ve sorumsuzca yapılan testin meydana getirdiği, uzun süre uzayda kalacak çöpler şimdi önümüzdeki onlarca yıl boyunca tüm ülkelerin güvenliği, ekonomisi ve bilimsel çıkarları bakımından önem taşıyan uydu ve diğer uzay cisimleri için tehlike teşkil edecek" ifadelerini kullandı."Bu durum aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) astronot ve kozmonotların yanı sıra diğer insanlı uzay uçuşları için risk oluşturacak" diyen Blinken, bu testle barışçıl amaçlarla uzayı keşfetmek isteyen diğer tüm tarafların güvenliğinin pervasızca tehlikeye atıldığını iddia etti.Blinken, Rusya’nın bu sorumsuzca davranışıyla diğer tüm ülkelerin uzayı keşfetmesi ve kullanması için risk yaratmak istediğini kaydetti.Bu eyleme yanıt vermek için müttefik ve partnerleriyle birlikte çalışacaklarını belirten Blinken, ülkelere uzayda sorumlu davranılması için kurallar geliştirilmesinde kendilerine katılmaları ve bu tür tehlikeli adımlardan kaçınmaları çağrısı yaptı.Dün tehlike teşkil eden uzay çöpü parçalarının Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yanından üç kez geçtiği, istasyonun hiçbir zarar görmediği bildirilmişti.Uzay çöplerinin yakınlaşması sırasında kozmonot ve astronotlar Soyuz MS-19 ve Crew Dragon uzay araçlarına sığınmış, tehlikenin geçmesinin ardından istasyona dönüş yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/uzay-copleri-uc-kez-uuinin-yanindan-gecti-bir-hasar-olusmadi-1050837909.html
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abd, rusya, uzay, antony blinken, füze, uydu
Rusya'yı uzayda uydusavar füze test etmekle suçlayan ABD: Yanıt vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın diğer ülkelerin uzay keşiflerini engelleyecek bir uydusavar füze denemesi gerçekleştirdiğini iddia ederek bu adıma yanıt vereceklerini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e göre, Rusya dün kendi uydularından birine karşı 'yıkıcı bir uydusavar füze testi' gerçekleştirdi.
Bunun sonucunda izlenmesi mümkün olan bin 500 parça oluştu ve bu yörüngede daha küçük boyutlarda yüzbinlerce çöpün oluşmasına yol açabilir.
Blinken, yaptığı açıklamada, "Bu tehlikeli ve sorumsuzca yapılan testin meydana getirdiği, uzun süre uzayda kalacak çöpler şimdi önümüzdeki onlarca yıl boyunca tüm ülkelerin güvenliği, ekonomisi ve bilimsel çıkarları bakımından önem taşıyan uydu ve diğer uzay cisimleri için tehlike teşkil edecek" ifadelerini kullandı.
"Bu durum aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) astronot ve kozmonotların yanı sıra diğer insanlı uzay uçuşları için risk oluşturacak" diyen Blinken, bu testle barışçıl amaçlarla uzayı keşfetmek isteyen diğer tüm tarafların güvenliğinin pervasızca tehlikeye atıldığını iddia etti.
Blinken, Rusya’nın bu sorumsuzca davranışıyla diğer tüm ülkelerin uzayı keşfetmesi ve kullanması için risk yaratmak istediğini kaydetti.
Bu eyleme yanıt vermek için müttefik ve partnerleriyle birlikte çalışacaklarını belirten Blinken, ülkelere uzayda sorumlu davranılması için kurallar geliştirilmesinde kendilerine katılmaları ve bu tür tehlikeli adımlardan kaçınmaları çağrısı yaptı.
Dün tehlike teşkil eden uzay çöpü parçalarının Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yanından üç kez geçtiği, istasyonun hiçbir zarar görmediği bildirilmişti.
Uzay çöplerinin yakınlaşması sırasında kozmonot ve astronotlar Soyuz MS-19 ve Crew Dragon uzay araçlarına sığınmış, tehlikenin geçmesinin ardından istasyona dönüş yapmıştı.