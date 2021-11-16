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https://tr.sputniknews.com/20211116/sabanci-holding-dunyanin-en-kadin-dostu-sirketleri-listesindeki-ilk-ve-tek-turk-sirketi-oldu--1050849712.html
Sabancı Holding, 'Dünyanın en kadın dostu şirketleri' listesindeki ilk ve tek Türk şirketi oldu
Sabancı Holding, 'Dünyanın en kadın dostu şirketleri' listesindeki ilk ve tek Türk şirketi oldu
Dünyanın en itibarlı iş dünyası ve ekonomi dergilerinden Forbes’un gerçekleştirdiği ‘Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri’ (World’s Top Female Friendly... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T12:53+0300
2021-11-16T12:54+0300
ekonomi
forbes
güler sabancı
sabancı holding
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Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri araştırmasındada kadınlara yönelik destekleyici politikalar, işe alımda fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret, çeşitlilik konularının iletişimi, cinsiyetçilik ve yönetim kurulunda kadın temsili gibi alanlarda en iyi uygulamalara sahip ilk 300 uluslararası şirket belirlendi. Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ve toplumun algısı da değerlendirme kriterleri içinde yer aldı. Sıralama 40 ülkeden 85 bin kadın katılımı ile yapılan anket sonucunda belirlendi.Güler Sabancı: “Kadının iş hayatında etkin olarak yer alması her zaman önceliğimiz oldu”Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi, ülkelerin toplumsal kalkınmalarının da en önemli unsurlarından biri. Daha çağdaş bir gelecek için çalışma hayatında mutlaka cinsiyet eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Artık bu konuda konuşmak, fikir geliştirmek yeterli değil. Aksiyon almak, proje geliştirmek ve bunları kararlılıkla uygulayarak kadınların iş hayatında hak ettikleri noktaya gelmesi her alanda sürdürülebilirliği ilke edinmiş şirketlerin birinci görevlerinden. Biz, Sabancı Topluluğu olarak insan kaynaklarından başlayarak tüm iş süreçlerimizde kadının iş gücünde etkin olarak var olması için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu konu benim de yıllardır ajandamın en üst sıralarında bulunuyor. Her zaman ‘öncü’ ve ‘örnek’ olma misyonuyla hareket eden bir Topluluk olarak, böylesine önemli bir listede ilk kez bir Türk şirketi olarak yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Kadınların iş hayatına eşit katılımı için yaptığımız öncü çalışmaların dünya çapında da görülmesi büyük bir mutluluk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutlarım” ifadelerini kullandı.Uluslararası 5 ödüle layık görüldüSon yıllarda hayata geçirdiği öncü insan kaynakları uygulamalarıyla Türkiye’de ve dünyada ses getiren projelere imza atan Sabancı Holding, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konusunda hayata geçirdiği inisiyatiflerle bu yıl uluslararası arenada böylece 5 ödüle layık görüldü. Sabancı Holding, yine Forbes tarafından geçtiğimiz ay içinde açıklanan ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde de dünyada ilk 500 şirket arasında yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211007/sabanci-holding-sigara-sektorunden-cekiliyor-1049610760.html
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forbes, güler sabancı, sabancı holding

Sabancı Holding, 'Dünyanın en kadın dostu şirketleri' listesindeki ilk ve tek Türk şirketi oldu

12:53 16.11.2021 (güncellendi: 12:54 16.11.2021)
© AASabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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Dünyanın en itibarlı iş dünyası ve ekonomi dergilerinden Forbes’un gerçekleştirdiği ‘Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri’ (World’s Top Female Friendly Companies) araştırması yayınlandı. Buna göre Sabancı Holding dünyanın en önde gelen şirketlerini geride bırakarak Türkiye’den listeye giren ilk ve tek Türk şirketi oldu.
Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri araştırmasındada kadınlara yönelik destekleyici politikalar, işe alımda fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret, çeşitlilik konularının iletişimi, cinsiyetçilik ve yönetim kurulunda kadın temsili gibi alanlarda en iyi uygulamalara sahip ilk 300 uluslararası şirket belirlendi.

Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ve toplumun algısı da değerlendirme kriterleri içinde yer aldı. Sıralama 40 ülkeden 85 bin kadın katılımı ile yapılan anket sonucunda belirlendi.
Güler Sabancı: “Kadının iş hayatında etkin olarak yer alması her zaman önceliğimiz oldu”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi, ülkelerin toplumsal kalkınmalarının da en önemli unsurlarından biri. Daha çağdaş bir gelecek için çalışma hayatında mutlaka cinsiyet eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Artık bu konuda konuşmak, fikir geliştirmek yeterli değil. Aksiyon almak, proje geliştirmek ve bunları kararlılıkla uygulayarak kadınların iş hayatında hak ettikleri noktaya gelmesi her alanda sürdürülebilirliği ilke edinmiş şirketlerin birinci görevlerinden. Biz, Sabancı Topluluğu olarak insan kaynaklarından başlayarak tüm iş süreçlerimizde kadının iş gücünde etkin olarak var olması için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu konu benim de yıllardır ajandamın en üst sıralarında bulunuyor. Her zaman ‘öncü’ ve ‘örnek’ olma misyonuyla hareket eden bir Topluluk olarak, böylesine önemli bir listede ilk kez bir Türk şirketi olarak yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Kadınların iş hayatına eşit katılımı için yaptığımız öncü çalışmaların dünya çapında da görülmesi büyük bir mutluluk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutlarım” ifadelerini kullandı.

Uluslararası 5 ödüle layık görüldü

Son yıllarda hayata geçirdiği öncü insan kaynakları uygulamalarıyla Türkiye’de ve dünyada ses getiren projelere imza atan Sabancı Holding, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konusunda hayata geçirdiği inisiyatiflerle bu yıl uluslararası arenada böylece 5 ödüle layık görüldü. Sabancı Holding, yine Forbes tarafından geçtiğimiz ay içinde açıklanan ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde de dünyada ilk 500 şirket arasında yer almıştı.

Sabancı Holding - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
EKONOMİ
Sabancı Holding sigara sektöründen çekiliyor
7 Ekim, 13:47
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