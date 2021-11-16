Şamil Tayyar: Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti" açıklamasında bulundu.Tayyar ayrıca, "Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
AK Partili Şamil Tayyar, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin olarak, "Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı." açıklamasını yaptı.
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti" açıklamasında bulundu.
Tayyar ayrıca, "Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var.
50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı.
Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir.
Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz.