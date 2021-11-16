https://tr.sputniknews.com/20211116/samil-tayyar-yuzde-501-cumhurbaskanimiza-ve-sisteme-kurulan-tuzakti-1050847744.html

Şamil Tayyar: Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı

Şamil Tayyar: Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı

AK Partili Şamil Tayyar, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin olarak, "Yüzde 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı." açıklamasını yaptı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

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politika

ak parti

şamil tayyar

50+1

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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti" açıklamasında bulundu.Tayyar ayrıca, "Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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ak parti, şamil tayyar, 50+1