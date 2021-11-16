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https://tr.sputniknews.com/20211116/ses-sisli-es-baskani-sisli-etfale-ne-olacagini-kimse-bilmiyor-bu-hastaneye-hala-ihtiyac-var-1050854112.html
SES Şişli Eş Başkanı: Şişli Etfal’e ne olacağını kimse bilmiyor, bu hastaneye hala ihtiyaç var
SES Şişli Eş Başkanı: Şişli Etfal’e ne olacağını kimse bilmiyor, bu hastaneye hala ihtiyaç var
SES Şişli şubesi Eş Başkanı Abuzer Aslan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin boşaltılması konusunda “Şişli Etfal merkezinde aşı bölümü ve... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T14:01+0300
2021-11-16T14:01+0300
seyir hali
radyo
şişli
il sağlık müdürlüğü
sağlık emekçileri sendikası (ses)
seyrantepe
şişli hamidiye etfal eğitim ve araştırma hastanesi
cemil taşçıoğlu
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SES Şişli Eş Başkanı: Şişli Etfal’e ne olacağını kimse bilmiyor, bu hastaneye hala ihtiyaç var
SES Şişli Eş Başkanı: Şişli Etfal’e ne olacağını kimse bilmiyor, bu hastaneye hala ihtiyaç var
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eşbaşkanı Abuzer Aslan, Şişli Etfal Dayanışması adına, 3 Mayıs 2018 tarihinde boşaltılma kararı verilen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin son durumunu, geleceğini ve dayanışmanın taleplerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Aslan, Şişli Etfal’in mevcut durumunu “18-20 yıldır ‘Şişli Etfal taşınıyor, yenileniyor, boşaltılıyor’ diye bir söylem vardı. Biz de sağlık emekçileri ve Şişli halkı olarak neler olduğunu merak ettik. Şişli Etfal parçalanıp başka yerlere taşınmaya başlandı. En son Seyrantepe stadının yanına diğer tüm bölümler taşındı. Şişli Etfal merkezinde aşı bölümü ve radyasyon tedavinin bulunduğu yer kaldı. Asıl kısma ne olacağını hala kimse bilmiyor. Şişli Etfal’in yerinde kalması ve yeniden yapılması için defalarca basın açıklaması ve sokak çalışması yaptık. Maalesef yetkililerden herhangi bir bilgi alamıyoruz. Talebimiz Şişli Etfal’in Şişli ve çevre ilçe halklarına hastane olarak hizmet vermesidir” diye aktardı.‘Çevresinde başka devlet hastanesi olmayan bir alandır’Hastaneye ne olacağı hakkında bilgi verilmediğini vurgulayan Aslan, boşaltılan binaya konusunda “Ankara’ya gittik. 30 bin imzayla Sağlık Bakanlığı’na sorduk, herhangi bir dönüş olmadı. 152 yıllık bir çınar, Şişli’nin tarihi merkezi hastanesi, çevresinde başka devlet hastanesi olmayan bir alandır. Şişli’nin yaş ortalaması yüksek, orada yürüyebileceği mesafede olan bir hastanenin kimse başka bir şeye dönüşmesini istemez. En son olarak depreme dayanıksız diyerek boşaltıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün bir kısmının oraya taşındığını ve boya yapılarak eşyaların yerleştirildiğini de duyduk” diye konuştu.‘Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil vaka başvuru sayıları yüzde 50 arttı’Aslan, Şişli Etfal’in kullanılmamasının sonuçlarını “Sağlık Emekçileri Sendikası olarak hastanelerimizde çalışmak ve tedavi olmak istiyoruz. Seyrantepe’ye taşıdılar. Seyrantepe’de hastane yapılmasına elbette karşı değiliz ama şu an Şişli Etfal Hastanesi’ne ihtiyaç vardır. Taşındığından beri Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil vaka başvuru sayıları yüzde 50 civarında artmış durumda, 2500 hasta başvururken 4000’e dayanmış. Kaldıramayacak haldedir. Bize hastane olacağına dair söz verilmesi gerekiyor” diye belirtti.
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Ali Çağatay
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radyo, şişli, il sağlık müdürlüğü, sağlık emekçileri sendikası (ses), seyrantepe, şişli hamidiye etfal eğitim ve araştırma hastanesi, cemil taşçıoğlu, аудио

SES Şişli Eş Başkanı: Şişli Etfal’e ne olacağını kimse bilmiyor, bu hastaneye hala ihtiyaç var

14:01 16.11.2021
SEYİR HALİ
SES Şişli Eş Başkanı: Şişli Etfal’e ne olacağını kimse bilmiyor, bu hastaneye hala ihtiyaç var
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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SES Şişli şubesi Eş Başkanı Abuzer Aslan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin boşaltılması konusunda “Şişli Etfal merkezinde aşı bölümü ve radyasyon tedavinin bulunduğu yer kaldı. Asıl kısma ne olacağını hala kimse bilmiyor. Şu an Şişli Etfal Hastanesi’ne ihtiyaç vardır. Bize hastane olacağına dair söz verilmesi gerekiyor” dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Eşbaşkanı Abuzer Aslan, Şişli Etfal Dayanışması adına, 3 Mayıs 2018 tarihinde boşaltılma kararı verilen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin son durumunu, geleceğini ve dayanışmanın taleplerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Aslan, Şişli Etfal’in mevcut durumunu “18-20 yıldır ‘Şişli Etfal taşınıyor, yenileniyor, boşaltılıyor’ diye bir söylem vardı. Biz de sağlık emekçileri ve Şişli halkı olarak neler olduğunu merak ettik. Şişli Etfal parçalanıp başka yerlere taşınmaya başlandı. En son Seyrantepe stadının yanına diğer tüm bölümler taşındı. Şişli Etfal merkezinde aşı bölümü ve radyasyon tedavinin bulunduğu yer kaldı. Asıl kısma ne olacağını hala kimse bilmiyor. Şişli Etfal’in yerinde kalması ve yeniden yapılması için defalarca basın açıklaması ve sokak çalışması yaptık. Maalesef yetkililerden herhangi bir bilgi alamıyoruz. Talebimiz Şişli Etfal’in Şişli ve çevre ilçe halklarına hastane olarak hizmet vermesidir” diye aktardı.

‘Çevresinde başka devlet hastanesi olmayan bir alandır’

Hastaneye ne olacağı hakkında bilgi verilmediğini vurgulayan Aslan, boşaltılan binaya konusunda “Ankara’ya gittik. 30 bin imzayla Sağlık Bakanlığı’na sorduk, herhangi bir dönüş olmadı. 152 yıllık bir çınar, Şişli’nin tarihi merkezi hastanesi, çevresinde başka devlet hastanesi olmayan bir alandır. Şişli’nin yaş ortalaması yüksek, orada yürüyebileceği mesafede olan bir hastanenin kimse başka bir şeye dönüşmesini istemez. En son olarak depreme dayanıksız diyerek boşaltıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün bir kısmının oraya taşındığını ve boya yapılarak eşyaların yerleştirildiğini de duyduk” diye konuştu.

‘Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil vaka başvuru sayıları yüzde 50 arttı’

Aslan, Şişli Etfal’in kullanılmamasının sonuçlarını “Sağlık Emekçileri Sendikası olarak hastanelerimizde çalışmak ve tedavi olmak istiyoruz. Seyrantepe’ye taşıdılar. Seyrantepe’de hastane yapılmasına elbette karşı değiliz ama şu an Şişli Etfal Hastanesi’ne ihtiyaç vardır. Taşındığından beri Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil vaka başvuru sayıları yüzde 50 civarında artmış durumda, 2500 hasta başvururken 4000’e dayanmış. Kaldıramayacak haldedir. Bize hastane olacağına dair söz verilmesi gerekiyor” diye belirtti.
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