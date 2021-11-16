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Seyir halindeki araçta 'saç tıraşı'
Seyir halindeki araçta 'saç tıraşı'
Ankara'da yoğun trafikte ilerleyen aracın içindeki kadın yolcu şoförün saçını tıraş etti. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T15:08+0300
2021-11-16T15:08+0300
2021-11-16T16:12+0300
yaşam
ankara
trafik
araba
kayıt
saç tıraşı
kamera
amerikan tıraşı
tıraş
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Yoğun trafikte ilerleyen otomobilin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, elinde bulunan tıraş makinası ile şoförün saçını tıraş etti. Görenleri gülümseten tıraş, aracın arkasında bulunan otomobil içerisinden kamera ile kaydedildi.Seyir halindeki tıraşı kaydeden vatandaş, otomobilin farlarını yakarak saç tıraşına yardımcı olmaya çalıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/seyir-halinde-at-yarisi-izleyen-taksiciye-cezai-islem-uygulandi-1050526069.html
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ankara, trafik, araba, kayıt, saç tıraşı, kamera, amerikan tıraşı, tıraş
Seyir halindeki araçta 'saç tıraşı' 15:08 16.11.2021 (güncellendi: 16:12 16.11.2021)
Ankara'da yoğun trafikte ilerleyen aracın içindeki kadın yolcu şoförün saçını tıraş etti.
Yoğun trafikte ilerleyen
otomobilin arka koltuğunda oturan kadın yolcu, elinde bulunan tıraş makinası ile şoförün saçını tıraş etti.
Görenleri gülümseten tıraş, aracın arkasında bulunan otomobil içerisinden kamera ile kaydedildi.
Seyir halindeki tıraşı kaydeden vatandaş, otomobilin farlarını yakarak saç tıraşına yardımcı olmaya çalıştı.