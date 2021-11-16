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Sıfır araçları görünce fark ettiler: 'Site yönetimi otoparkı galericilere kiralamış'
Sıfır araçları görünce fark ettiler: 'Site yönetimi otoparkı galericilere kiralamış'
Küçükçekmece’de yer alan bir sitede yöneticilerin, site otoparkını oto galericilerine kiraladığı ortaya çıktı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T12:10+0300
2021-11-16T12:10+0300
yaşam
apartman
bina
görevli
site
otopark
galeri
yönetici
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İstanbul Küçükçekmece’de yer alan 700 dairelik 'Fortis' adlı bir sitede yöneticilerin site otoparkını, site sakinlerinin haberi olmadan oto galericilerine kiraladığı ortaya çıktı.Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, yaklaşık üç sene önce bu siteden ev alan Ayhan Koç, yaşanan durumun olağan dışı olduğunu belirterek, "Site yönetimimizi profesyonel olduğunu düşündüğümüz kişilere teslim ettik. Ancak bu kişilerin hizmetten ziyade para kazanmak amacında olduğunu anladık. Bunun en basit bir örneği ise otoparkımızın galericilere kiralandığını öğrenmemiz ile oldu. Yakın zamanda otoparkımızda birçok sıfır kilometre araç ile karşılaştık. Bunu yönetime sorduğumuzda mantıklı bir cevap alamadık. Ev sahiplerinin kendi otoparkları bile gasbedildi. Sonradan öğrendik ki, bayilerden yüzlerce araç alan ikinci el galericiler, bu araçları koyacakları yer bulamadıklarından bizim site yönetimi ile anlaşmışlar. Araç başı belli bir ücret alarak anlaşma imzalanmış. Kendi otoparkımıza giremez olduk. Durumu mahkemeye taşıdık ama şiddete maruz kaldık” dedi.'Şikayet grubu oluşturduk, onlarca şikayet geldi'Ayhan Koç, yaşananlar üzerine 300 kişilik bir WhatsApp grubu oluşturduğunu ve yaşanan olayların buradan paylaşılmasını istediğini belirterek “Bunun üzerine telefona şikâyetler yağmaya başladı. Site koridorunda sigara içen bir kadına 250 lira ceza kesildi. 19 Eylül 2021 günü, grubumuzla sitede çay içiyorduk ve üzerime döküldü. Tişörtümü çıkarmak zorunda kaldım. Bunu gören güvenlik 1.000 TL’lik ceza kesti. Bunu yapmaya hakkı yok. Kanunen de mümkün değil. Ödemeyeceğimi belirttiğimde ise icra takibi başlatılacağını söyledi” ifadesini kullandı.'13 site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı'Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı, her gün yüzlerce şikâyet aldıklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211004/sitenin-parasini-zimmetine-gecirdigi-iddia-edilen-yoneticiye-7-yil-hapis-istemi-1049497914.html
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apartman, bina, görevli, site, otopark, galeri, yönetici

Sıfır araçları görünce fark ettiler: 'Site yönetimi otoparkı galericilere kiralamış'

12:10 16.11.2021
© AAOtopark
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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Küçükçekmece’de yer alan bir sitede yöneticilerin, site otoparkını oto galericilerine kiraladığı ortaya çıktı.
İstanbul Küçükçekmece’de yer alan 700 dairelik 'Fortis' adlı bir sitede yöneticilerin site otoparkını, site sakinlerinin haberi olmadan oto galericilerine kiraladığı ortaya çıktı.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, yaklaşık üç sene önce bu siteden ev alan Ayhan Koç, yaşanan durumun olağan dışı olduğunu belirterek, "Site yönetimimizi profesyonel olduğunu düşündüğümüz kişilere teslim ettik. Ancak bu kişilerin hizmetten ziyade para kazanmak amacında olduğunu anladık. Bunun en basit bir örneği ise otoparkımızın galericilere kiralandığını öğrenmemiz ile oldu. Yakın zamanda otoparkımızda birçok sıfır kilometre araç ile karşılaştık. Bunu yönetime sorduğumuzda mantıklı bir cevap alamadık. Ev sahiplerinin kendi otoparkları bile gasbedildi. Sonradan öğrendik ki, bayilerden yüzlerce araç alan ikinci el galericiler, bu araçları koyacakları yer bulamadıklarından bizim site yönetimi ile anlaşmışlar. Araç başı belli bir ücret alarak anlaşma imzalanmış. Kendi otoparkımıza giremez olduk. Durumu mahkemeye taşıdık ama şiddete maruz kaldık” dedi.

'Şikayet grubu oluşturduk, onlarca şikayet geldi'

Ayhan Koç, yaşananlar üzerine 300 kişilik bir WhatsApp grubu oluşturduğunu ve yaşanan olayların buradan paylaşılmasını istediğini belirterek “Bunun üzerine telefona şikâyetler yağmaya başladı. Site koridorunda sigara içen bir kadına 250 lira ceza kesildi. 19 Eylül 2021 günü, grubumuzla sitede çay içiyorduk ve üzerime döküldü. Tişörtümü çıkarmak zorunda kaldım. Bunu gören güvenlik 1.000 TL’lik ceza kesti. Bunu yapmaya hakkı yok. Kanunen de mümkün değil. Ödemeyeceğimi belirttiğimde ise icra takibi başlatılacağını söyledi” ifadesini kullandı.

'13 site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı'

Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Başkanı Suat Sandalcı, her gün yüzlerce şikâyet aldıklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı.
“Bize gelenlerin tamamını Bakanlığa iletiyoruz. Bilgisiz ve eğitimsiz olarak yöneticilik yapılıyor. Bazı illegal gruplar, kendileri için gelir kapısı olarak gördükleri site yönetimlerine âdeta çöküyorlar. Yakın zamanda İstanbul Esenyurt’ta yer alan bazı siteler denetlendi. Yönetimler maalesef bilgisiz, eğitimsiz kişi ve kurulların elinde. Cezai işlemler uygulandı. 13 site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı’mız Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmede ‘mafyatik’ hâle dönüşen site yönetimlerinin de mercek altına alınacağı gündeme geldi. Hatta ilerleyen günlerde bu çarpıklık Türkiye genelinde operasyonlara konu olabilir."
İstanbul, site, bina, konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
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