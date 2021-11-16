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Sovyet MiG pilotlarının önleme sırasında kule ile şakalaşması ABD’li pilotları şaşırttı
Sovyet MiG pilotlarının önleme sırasında kule ile şakalaşması ABD’li pilotları şaşırttı
Soğuk Savaş döneminde karşı tarafın savaş uçaklarını önlemek üzere MiG jetlerini havaya kaldıran Sovyet pilotlarının kule ile şakalaşmasının ABD’li pilotları... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T03:50+0300
2021-11-16T03:50+0300
dünya
abd
sovyetler birliği
soğuk savaş
pilot
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Soğuk Savaş döneminde Douglas F3D Skyknight (daha sonra F-10 Skyknight olarak değiştirildi) hava misyonlarına katılan ABD’li pilotlardan biri, öyküsünde Amerikan uçaklarını önlemek üzere MiG savaş jetlerini havaya kaldıran Sovyet pilotların kule görevlisi ile şakalaşmalarına şaşırdığını anlattı.Theaviationgeekclub sitesinde Douglas F3D Skyknight misyonlarına katılan Chuck Hausman adlı bir pilotun öyküsünden yayınlanan alıntıda, “Bize önleme yaptılar ve üstlerine fotoğraflarını çektiklerimizi rapor ettiler. Gerçekten de elimizde 35 mm’lik manuel fotoğraf makineleri vardı. Ruslar telsiz kanalından fotoğraflarının çekildiğini bildirdi ve ne yapacaklarını sordu. O zaman kule görevlilerinden biri şaka yapmaya karar verdi ve ‘Gülümseyin’ yanıtını verdi. Rusların böyle bir mizah anlayışı olduğunu kim düşünebilirdi ki” ifadeleri kullanıldı.ABD’li pilotun Sovyet tarafının yaptığı görüşmelerin detaylarını nasıl öğrendiği konusunda ise bilgi verilmedi.Aynı kitaptan bir başka alıntıda ise (Sovyetler Birliği’nin) Uzak Doğu bölgesi yakınlarında istihbarat toplayan Amerikalı pilotların, Sovyet pilotlarını dost canlısı olarak gördükleri de belirtiliyor.Havacılık uzmanı olan kitabın yazarı Joe Copalman, ABD’li pilotların Rus pilotlarla havada karşılaşmalarının oldukça sakin geçtiğini, ABD’nin sınır ihlali yapmadığını ve görevlerini uluslararası hava sahasında yerine getirdiğini ifade etti.
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abd, sovyetler birliği, soğuk savaş, pilot

Sovyet MiG pilotlarının önleme sırasında kule ile şakalaşması ABD’li pilotları şaşırttı

03:50 16.11.2021
© AP PhotoArtyom Mikoyan: MiG uçağının mimarı
Artyom Mikoyan: MiG uçağının mimarı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AP Photo
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Soğuk Savaş döneminde karşı tarafın savaş uçaklarını önlemek üzere MiG jetlerini havaya kaldıran Sovyet pilotlarının kule ile şakalaşmasının ABD’li pilotları oldukça şaşırttığı ortaya çıktı.
Soğuk Savaş döneminde Douglas F3D Skyknight (daha sonra F-10 Skyknight olarak değiştirildi) hava misyonlarına katılan ABD’li pilotlardan biri, öyküsünde Amerikan uçaklarını önlemek üzere MiG savaş jetlerini havaya kaldıran Sovyet pilotların kule görevlisi ile şakalaşmalarına şaşırdığını anlattı.
Theaviationgeekclub sitesinde Douglas F3D Skyknight misyonlarına katılan Chuck Hausman adlı bir pilotun öyküsünden yayınlanan alıntıda, “Bize önleme yaptılar ve üstlerine fotoğraflarını çektiklerimizi rapor ettiler. Gerçekten de elimizde 35 mm’lik manuel fotoğraf makineleri vardı. Ruslar telsiz kanalından fotoğraflarının çekildiğini bildirdi ve ne yapacaklarını sordu. O zaman kule görevlilerinden biri şaka yapmaya karar verdi ve ‘Gülümseyin’ yanıtını verdi. Rusların böyle bir mizah anlayışı olduğunu kim düşünebilirdi ki” ifadeleri kullanıldı.
ABD’li pilotun Sovyet tarafının yaptığı görüşmelerin detaylarını nasıl öğrendiği konusunda ise bilgi verilmedi.
Aynı kitaptan bir başka alıntıda ise (Sovyetler Birliği’nin) Uzak Doğu bölgesi yakınlarında istihbarat toplayan Amerikalı pilotların, Sovyet pilotlarını dost canlısı olarak gördükleri de belirtiliyor.
Havacılık uzmanı olan kitabın yazarı Joe Copalman, ABD’li pilotların Rus pilotlarla havada karşılaşmalarının oldukça sakin geçtiğini, ABD’nin sınır ihlali yapmadığını ve görevlerini uluslararası hava sahasında yerine getirdiğini ifade etti.
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