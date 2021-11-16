https://tr.sputniknews.com/20211116/soygu-azeri-ermeni-sinirinda-tirmanan-gerilimi-sonlandirmak-icin-azami-caba-sarf-etmeye-haziriz-1050866831.html

Şoygu: Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi sonlandırmak için azami çaba sarf etmeye hazırız

Şoygu: Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi sonlandırmak için azami çaba sarf etmeye hazırız

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'la Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, durumu normale döndürmek için... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T19:32+0300

2021-11-16T19:32+0300

2021-11-16T19:32+0300

dünya

rusya

ermenistan

azerbaycan

saldırı

karabağ

açıklama

şoygu

gerilim

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Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, dün göreve atanan 35 yaşındaki Papikyan'la telefon görüşmesi yaptı.Taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan ordularının birbirlerine karşı düzenledikleri saldırılar nedeniyle sınırın doğu kesiminde bir yıl aradan sonra zirveye çıkan gerilimi istişare etti.Papikyan, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın egemen topraklarına yönelik eylemlerinin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihinde imzaladığı üçlü anlaşmanın ciddi bir ihlali olduğunu ve müzakere sürecine yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.Şoygu ise, sınırdaki askeri faaliyetlerin sonlandırılması, esirlerin iade edilmesi ve durumun normale döndürülmesi için azami çaba sarf etmeye hazır olduklarını vurguladı.Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin sınırın doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananların olduğunu, ayrıca iki askeri karakolun kaybedildiğini duyurmuştu.Ermenistan parlamentosunun Daimi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eduard Agacanyan da, ülkenin doğusunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile girilen çatışmalar sonucu yaklaşık 15 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211116/ermenistan-savunma-bakanligi-azerbaycan-ordusunun-saldirisi-sonucu-olu-ve-yaralilar-var-1050861409.html

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rusya, ermenistan, azerbaycan, saldırı, karabağ, açıklama, şoygu, gerilim