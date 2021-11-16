Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211116/soygu-azeri-ermeni-sinirinda-tirmanan-gerilimi-sonlandirmak-icin-azami-caba-sarf-etmeye-haziriz-1050866831.html
Şoygu: Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi sonlandırmak için azami çaba sarf etmeye hazırız
Şoygu: Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi sonlandırmak için azami çaba sarf etmeye hazırız
Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'la Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, durumu normale döndürmek için... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T19:32+0300
2021-11-16T19:32+0300
dünya
rusya
ermenistan
azerbaycan
saldırı
karabağ
açıklama
şoygu
gerilim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1044366468_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_98a9146a583ed6fedad09e2afbb13993.jpg
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, dün göreve atanan 35 yaşındaki Papikyan'la telefon görüşmesi yaptı.Taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan ordularının birbirlerine karşı düzenledikleri saldırılar nedeniyle sınırın doğu kesiminde bir yıl aradan sonra zirveye çıkan gerilimi istişare etti.Papikyan, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın egemen topraklarına yönelik eylemlerinin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihinde imzaladığı üçlü anlaşmanın ciddi bir ihlali olduğunu ve müzakere sürecine yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.Şoygu ise, sınırdaki askeri faaliyetlerin sonlandırılması, esirlerin iade edilmesi ve durumun normale döndürülmesi için azami çaba sarf etmeye hazır olduklarını vurguladı.Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin sınırın doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananların olduğunu, ayrıca iki askeri karakolun kaybedildiğini duyurmuştu.Ermenistan parlamentosunun Daimi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eduard Agacanyan da, ülkenin doğusunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile girilen çatışmalar sonucu yaklaşık 15 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/ermenistan-savunma-bakanligi-azerbaycan-ordusunun-saldirisi-sonucu-olu-ve-yaralilar-var-1050861409.html
rusya
ermenistan
azerbaycan
karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1044366468_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_aa41379cf2d800367270bbfffb5f0dd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ermenistan, azerbaycan, saldırı, karabağ, açıklama, şoygu, gerilim

Şoygu: Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi sonlandırmak için azami çaba sarf etmeye hazırız

19:32 16.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girŞoygu: Rusya, sınırlarını korumak için gereken her şeyi yapacak
Şoygu: Rusya, sınırlarını korumak için gereken her şeyi yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'la Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, durumu normale döndürmek için azami çaba sarf etmeye hazır olduklarının altını çizdi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, dün göreve atanan 35 yaşındaki Papikyan'la telefon görüşmesi yaptı.

Taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan ordularının birbirlerine karşı düzenledikleri saldırılar nedeniyle sınırın doğu kesiminde bir yıl aradan sonra zirveye çıkan gerilimi istişare etti.

Papikyan, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın egemen topraklarına yönelik eylemlerinin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihinde imzaladığı üçlü anlaşmanın ciddi bir ihlali olduğunu ve müzakere sürecine yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.

Şoygu ise, sınırdaki askeri faaliyetlerin sonlandırılması, esirlerin iade edilmesi ve durumun normale döndürülmesi için azami çaba sarf etmeye hazır olduklarını vurguladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin sınırın doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananların olduğunu, ayrıca iki askeri karakolun kaybedildiğini duyurmuştu.

Ermenistan parlamentosunun Daimi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eduard Agacanyan da, ülkenin doğusunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile girilen çatışmalar sonucu yaklaşık 15 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Ermenistan askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
SAVUNMA
Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusunun saldırısı sonucu ölü ve yaralılar var
16:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:49Murat Gezici: İktidar baharda referandumla yarı başkanlık isteyecek
20:41YÖK Başkanı Özvar: Tıp eğitiminin ve öğrencilerin 2. planda kaldığını tespit ettiğimiz yerler mevcut
20:39Van Gölü kıyısında Demir Çağı'na ait insan kemikleri bulundu
20:36AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye, Paris Anlaşması'nı imzalayarak önemli bir adım attı
20:24Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye'ye bir hava taarruzu oldu da biz S-400'ü kullanmadık mı?
20:24Orman yangınları için 5 uçak alınacak
20:19Paketleme makinesine kapılan 13 yaşındaki Suriyeli çocuk işçi hayatını kaybetti
20:093 yaşındaki Müslüme 7 gündür aranıyor
20:04İznik'te kanalizasyon çalışmasında tarihi oda mezar bulundu
19:48Babasının emekli maaşını alabilmek için cesedini 1 yıl evde sakladı
19:47Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı
19:37Belarus-Polonya sınırındaki nehirde boğulan Suriyeli gencin cenazesi, Polonya'da defnedildi
19:32Şoygu: Azeri-Ermeni sınırında tırmanan gerilimi sonlandırmak için azami çaba sarf etmeye hazırız
19:19ÇHD’li avukatların davasında mütalaa açıklandı: 53.5 yıla kadar hapis talebi
19:03İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
18:52'Lukaşenko, sınırdaki göçmenlerin lojistik merkezine alınması için talimat verdi'
18:49Britanya Başbakanı'nın babasını, biri milletvekili diğeri gazeteci iki kadın cinsel tacizle suçladı
18:38AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' yanıtı: Herkesten tek tek özür dilemesi gerekir
18:3014 gündür kayıp olan gencin cesedi, evin çatısında bulundu
18:27İspanya'da Uluslararası Dünya Flamenko Günü buruk kutlandı