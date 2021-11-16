Şoygu’nun gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Telefon görüşmeleri sonucu, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından durumu istikrara kavuşturma yönünde adımlar atıldı. Halihazırda Kilisali Dağı bölgesindeki silahlı çatışmalar durdu, durum normalleşti ve kontrol altında bulunuyor” ifadesine yer verildi.Şouygu’nun, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u gerilimi kışkırtmaktan vazgeçmeye çağırdığı aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmaların durduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Telefon görüşmeleri sonucu, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından durumu istikrara kavuşturma yönünde adımlar atıldı. Halihazırda Kilisali Dağı bölgesindeki silahlı çatışmalar durdu, durum normalleşti ve kontrol altında bulunuyor” ifadesine yer verildi.
Şouygu’nun, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u gerilimi kışkırtmaktan vazgeçmeye çağırdığı aktarıldı.