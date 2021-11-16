https://tr.sputniknews.com/20211116/sputnik-v-ile-asilanan-turistlerin-israile-giris-izni-1-aralika-ertelendi-1050833686.html

Sputnik V ile aşılanan turistlerin İsrail’e giriş izni 1 Aralık’a ertelendi

Sputnik V ile aşılanan turistlerin İsrail’e giriş izni 1 Aralık’a ertelendi

İsrail, Sputnik V aşısının her iki dozunu yapan Rus turistlerin 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ülkeye giriş yapabileceğini duyurdu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T00:07+0300

2021-11-16T00:07+0300

2021-11-16T00:07+0300

koronavirüs

ortadoğu

rusya

israil

tel aviv

rus turist

karar

aşı

kovid-19

sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043902886_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2250c86ef5ef6b8c9c624d69e054905d.jpg

Daha önce Sputnik V ile aşılanan yabancıların 15 Kasım’dan itibaren İsrail’e giriş yapabileceği bildirilmişti.İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail Turizm Bakanlığı ve İsrail Başbakanlığı’nın ortak açıklamasında, “Yabancı turistler için uygulanan mevcut giriş prosedüründe tespit edilen teknik ve hukuksal zorluklar nedeniyle, Sputnik V ile aşılanan turistlerin ülkeye girişi 1 Aralık 2021 tarihinden mümkün olacak. Bu tarihe kadar sistemlerin senkronizasyonu sağlanacak, hukuksal formülasyonlar ve taahhütler tamamlanacak. İsrail vatandaşlarının ve turistlerin sağlığını koruma amacıyla, giriş mekanizması yanlış anlamalardan yoksun biçimde çalışacak. Turistlere konforlu koşullar ve keyifli seyahat deneyimi sağlanacak. İsrail’in 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren Rus Sputnik V aşısını resmi olarak tanıdığına karar verildi” ifadeleri yer aldı.Daha önce İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, yıl sonuna kadar ülkeye on binlerce Rus turistin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211115/israil-yil-sonuna-kadar-on-binlerce-rus-turistin-gelmesini-bekliyor-1050795877.html

rusya

israil

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ortadoğu, rusya, israil, tel aviv, rus turist, karar, aşı, kovid-19, sputnik v