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Sputnik V ile aşılanan turistlerin İsrail’e giriş izni 1 Aralık’a ertelendi
Sputnik V ile aşılanan turistlerin İsrail’e giriş izni 1 Aralık’a ertelendi
İsrail, Sputnik V aşısının her iki dozunu yapan Rus turistlerin 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ülkeye giriş yapabileceğini duyurdu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T00:07+0300
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koronavirüs
ortadoğu
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tel aviv
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Daha önce Sputnik V ile aşılanan yabancıların 15 Kasım’dan itibaren İsrail’e giriş yapabileceği bildirilmişti.İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail Turizm Bakanlığı ve İsrail Başbakanlığı’nın ortak açıklamasında, “Yabancı turistler için uygulanan mevcut giriş prosedüründe tespit edilen teknik ve hukuksal zorluklar nedeniyle, Sputnik V ile aşılanan turistlerin ülkeye girişi 1 Aralık 2021 tarihinden mümkün olacak. Bu tarihe kadar sistemlerin senkronizasyonu sağlanacak, hukuksal formülasyonlar ve taahhütler tamamlanacak. İsrail vatandaşlarının ve turistlerin sağlığını koruma amacıyla, giriş mekanizması yanlış anlamalardan yoksun biçimde çalışacak. Turistlere konforlu koşullar ve keyifli seyahat deneyimi sağlanacak. İsrail’in 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren Rus Sputnik V aşısını resmi olarak tanıdığına karar verildi” ifadeleri yer aldı.Daha önce İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, yıl sonuna kadar ülkeye on binlerce Rus turistin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211115/israil-yil-sonuna-kadar-on-binlerce-rus-turistin-gelmesini-bekliyor-1050795877.html
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ortadoğu, rusya, israil, tel aviv, rus turist, karar, aşı, kovid-19, sputnik v

Sputnik V ile aşılanan turistlerin İsrail’e giriş izni 1 Aralık’a ertelendi

00:07 16.11.2021
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İsrail, Sputnik V aşısının her iki dozunu yapan Rus turistlerin 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ülkeye giriş yapabileceğini duyurdu.
Daha önce Sputnik V ile aşılanan yabancıların 15 Kasım’dan itibaren İsrail’e giriş yapabileceği bildirilmişti.
İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail Turizm Bakanlığı ve İsrail Başbakanlığı’nın ortak açıklamasında, “Yabancı turistler için uygulanan mevcut giriş prosedüründe tespit edilen teknik ve hukuksal zorluklar nedeniyle, Sputnik V ile aşılanan turistlerin ülkeye girişi 1 Aralık 2021 tarihinden mümkün olacak. Bu tarihe kadar sistemlerin senkronizasyonu sağlanacak, hukuksal formülasyonlar ve taahhütler tamamlanacak. İsrail vatandaşlarının ve turistlerin sağlığını koruma amacıyla, giriş mekanizması yanlış anlamalardan yoksun biçimde çalışacak. Turistlere konforlu koşullar ve keyifli seyahat deneyimi sağlanacak. İsrail’in 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren Rus Sputnik V aşısını resmi olarak tanıdığına karar verildi” ifadeleri yer aldı.
Daha önce İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, yıl sonuna kadar ülkeye on binlerce Rus turistin gelmesini beklediklerini açıklamıştı.
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
KORONAVİRÜS
İsrail yıl sonuna kadar on binlerce Rus turistin gelmesini bekliyor
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