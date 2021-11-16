https://tr.sputniknews.com/20211116/turkiyede-son-24-saatte-25-bin-101-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-227-kisi-yasamini-yitirdi-1050869284.html

Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T21:21+0300

2021-11-16T21:21+0300

2021-11-16T21:51+0300

koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,07 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 727 bin 805 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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2021

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koronavirüs, fahrettin koca