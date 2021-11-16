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https://tr.sputniknews.com/20211116/ugandanin-baskenti-kampalada-2-ayri-patlama-meydana-geldi-1050845995.html
Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama
Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama
Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T11:47+0300
2021-11-16T11:53+0300
dünya
bombalı saldırı
uganda
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Yerel basındaki habere göre, patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.Kampala'da iki ayrı patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.Sosyal medyadaki görüntülerde, patlamada çok sayıda aracın hasar gördüğü kaydedildi.Uganda'da son aylarda kamuya açık yerlerde bombalı saldırılar düzenleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210601/uganda-ulastirma-bakaninin-aracina-silahli-saldiri-kizi-oldu-kendisi-yaralandi--1044633767.html
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bombalı saldırı, uganda

Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama

11:47 16.11.2021 (güncellendi: 11:53 16.11.2021)
© REUTERS / ABUBAKER LUBOWAUganda
Uganda - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / ABUBAKER LUBOWA
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Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.
Kampala'da iki ayrı patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.
Sosyal medyadaki görüntülerde, patlamada çok sayıda aracın hasar gördüğü kaydedildi.
Uganda'da son aylarda kamuya açık yerlerde bombalı saldırılar düzenleniyor.

Uganda Ulaştırma Bakanı'nın aracına silahlı saldırı: Kızı öldü, kendisi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2021
DÜNYA
Uganda Ulaştırma Bakanı'nın aracına silahlı saldırı: Kızı öldü, kendisi yaralandı
1 Haziran , 17:26
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