Yerel basındaki habere göre, patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.Kampala'da iki ayrı patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.Sosyal medyadaki görüntülerde, patlamada çok sayıda aracın hasar gördüğü kaydedildi.Uganda'da son aylarda kamuya açık yerlerde bombalı saldırılar düzenleniyor.
Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.
Kampala'da iki ayrı patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.
UPDATE: There have been 2 explosions in Kampala. One of the explosions happened on Parliamentary avenue next to the Jubilee Insurance offices. The other happened near CPS. #NTVNewspic.twitter.com/NABnxwo4Ex