https://tr.sputniknews.com/20211116/ugandanin-baskenti-kampalada-2-ayri-patlama-meydana-geldi-1050845995.html

Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama

Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T11:47+0300

2021-11-16T11:47+0300

2021-11-16T11:53+0300

dünya

bombalı saldırı

uganda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050845950_0:81:1027:659_1920x0_80_0_0_c5aa438ddb1ce9016228de69d0741bbc.jpg

Yerel basındaki habere göre, patlamalardan biri polis merkezi yakınında, diğeri ise meclis binası yakınındaki caddede yaşandı.Kampala'da iki ayrı patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.Sosyal medyadaki görüntülerde, patlamada çok sayıda aracın hasar gördüğü kaydedildi.Uganda'da son aylarda kamuya açık yerlerde bombalı saldırılar düzenleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210601/uganda-ulastirma-bakaninin-aracina-silahli-saldiri-kizi-oldu-kendisi-yaralandi--1044633767.html

uganda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bombalı saldırı, uganda