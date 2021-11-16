https://tr.sputniknews.com/20211116/unlu-sarkici-lady-gaga-house-of-guccideki-rolune-hazirlanirken-panter-videolari-izledigini-soyledi-1050855136.html

Şarkıcı Lady Gaga: House of Gucci'deki rolüme hazırlanırken panter videoları izledim

Şarkıcı Lady Gaga: House of Gucci'deki rolüme hazırlanırken panter videoları izledim

Meşhur İtalyan markası Gucci moda evinin kurucusu Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatan House of Gucci filminin başrol oyuncularından Lady Gaga, rolüne... 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T14:19+0300

2021-11-16T14:19+0300

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yaşam

lady gaga

film

oscar

gucci

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Başrollerini Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek, Al Pacino, Jared Leto'nun paylaştığı, İngiliz yönetmen Ridley Scott’ın yönetmenliğini yaptığı Gucci moda evinin kurucusu Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatan House of Gucci yakında vizyona girecek.Yakında vizyona girecek filmde Gaga, lüks moda evinin varisi olan eski kocası Mauricio Gucci'yi öldürmekten hüküm giyen Patrizia Reggiani'yi canlandırıyor .House of Gucci'nin ABD'de yayınlanmasından önce düzenlediği basın toplantısında konuşan Gaga, role nasıl hazırlandığını anlattı.İlk sahnelerde bir ev kedisi gibi olduğunu söyleyen Gaga, filmin ortalarına doğru bir ‘tilki’ olduğunu söyledi. Tilkilerin avlanma şeklini incelediğini söyleyen Gaga, “Tilkiler avlanırken aslında çok eğlenceliler” dedi.Son olarak panterlerinin avlanma şekliyle ilgili birçok video izlediğini belirten Gaga, panterlerin baştan çıkarıcı özelliğine dikkat çekti. Gaga, “Panterler önce avını baştan çıkarıyor ve sonra üzerine atlıyorlar” dedi. Patrizia Reggiani’yi canlandıran Lady Gaga, Vogue İngiltere'ye verdiği röportajda film süresince yaşadığı psikolojik zorlukları anlatmıştı. Kameralar kapandığında da Patrizia Reggiani gibi yaşadığını söyleyen sanatçı, "Dokuz ay İtalyan aksanıyla konuştum" demiş ve sarı saçlarıyla role girmenin zor olduğunu söyleyerek saçlarını siyaha boyattığını ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211104/joe-bidenin-yemin-toreninde-sahneye-cikan-lady-gaga-kursun-gecirmez-kiyafet-giydigini-soyledi-1050475499.html

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lady gaga, film, oscar, gucci