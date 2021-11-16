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https://tr.sputniknews.com/20211116/usb-c-baglantili-iphone-86-bin-dolara-satildi-1050862994.html
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u 86 bin dolara satıldı
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u 86 bin dolara satıldı
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone prototipi, eBay'da 86 bin 1 dolara alıcı buldu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T17:06+0300
2021-11-16T17:06+0300
2021-11-16T17:09+0300
yaşam
apple
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Teknoloji devi Apple'ın ürettiği iPhone cihazlarda halihazırda Lightning bağlantısı kullanılırken, bir kullanıcı, iPhone X cihazına USB-C bağlantısı eklemeyi başardı.Robotik mühendisliği öğrencisi Kenn Pillonel, ürettiği bu cihazı, e-ticaret platformu eBay'da 86 bin 1 dolara sattı.Alıcının cihazı günlük işlerine kullanmaması ve parçalara ayırmaması gerektiği uyarısını yapan Pillonel, ayrıca işletim sisteminin de güncellenmemesi gerektiğini belirtti.Pillonel'e göre, bunlardan birinin yapılması halinde cihaz bozulabilir.Bununla beraber Pillonel, GitHub platformunda proje üzerindeki çalışmalarının teknik deteylarını; CNC talimatlarını ve tasarımıda kullanılan özel PCB ile ilgili bilgileri yayınladı.Pillonel'in yaptığı değişikliği taklit etmenin oldukça zor olduğu ve özellikle de telefonun kasasına ilave bir devre kurmanın kolay olmadığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/iphone-13-pro-max-80-milyon-yillik-t-rex-disi-kullanilarak-tasarlandi-1050808567.html
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Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u 86 bin dolara satıldı 17:06 16.11.2021 (güncellendi: 17:09 16.11.2021)
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone prototipi, eBay'da 86 bin 1 dolara alıcı buldu.
Teknoloji devi Apple'ın ürettiği iPhone cihazlarda halihazırda Lightning bağlantısı kullanılırken, bir kullanıcı, iPhone X cihazına USB-C bağlantısı eklemeyi başardı.
Robotik mühendisliği öğrencisi Kenn Pillonel, ürettiği bu cihazı, e-ticaret platformu eBay'da 86 bin 1 dolara sattı.
Alıcının cihazı günlük işlerine kullanmaması ve parçalara ayırmaması gerektiği uyarısını yapan Pillonel, ayrıca işletim sisteminin de güncellenmemesi gerektiğini belirtti.
Pillonel'e göre, bunlardan birinin yapılması halinde cihaz bozulabilir.
Bununla beraber Pillonel, GitHub platformunda proje üzerindeki çalışmalarının teknik deteylarını; CNC talimatlarını ve tasarımıda kullanılan özel PCB ile ilgili bilgileri yayınladı.
Pillonel'in yaptığı değişikliği taklit etmenin oldukça zor olduğu ve özellikle de telefonun kasasına ilave bir devre kurmanın kolay olmadığı belirtiliyor.