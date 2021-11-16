Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211116/usb-c-baglantili-iphone-86-bin-dolara-satildi-1050862994.html
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u 86 bin dolara satıldı
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u 86 bin dolara satıldı
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone prototipi, eBay'da 86 bin 1 dolara alıcı buldu. 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T17:06+0300
2021-11-16T17:09+0300
yaşam
apple
usb
ebay
iphone x
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050862964_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_3aa0e04f4893eaf985345ac8e1a171d5.jpg
Teknoloji devi Apple'ın ürettiği iPhone cihazlarda halihazırda Lightning bağlantısı kullanılırken, bir kullanıcı, iPhone X cihazına USB-C bağlantısı eklemeyi başardı.Robotik mühendisliği öğrencisi Kenn Pillonel, ürettiği bu cihazı, e-ticaret platformu eBay'da 86 bin 1 dolara sattı.Alıcının cihazı günlük işlerine kullanmaması ve parçalara ayırmaması gerektiği uyarısını yapan Pillonel, ayrıca işletim sisteminin de güncellenmemesi gerektiğini belirtti.Pillonel'e göre, bunlardan birinin yapılması halinde cihaz bozulabilir.Bununla beraber Pillonel, GitHub platformunda proje üzerindeki çalışmalarının teknik deteylarını; CNC talimatlarını ve tasarımıda kullanılan özel PCB ile ilgili bilgileri yayınladı.Pillonel'in yaptığı değişikliği taklit etmenin oldukça zor olduğu ve özellikle de telefonun kasasına ilave bir devre kurmanın kolay olmadığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/iphone-13-pro-max-80-milyon-yillik-t-rex-disi-kullanilarak-tasarlandi-1050808567.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050862964_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f771bf38735c3a9473bbd3d62d5e2c0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
apple, usb, ebay, iphone x

Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u 86 bin dolara satıldı

17:06 16.11.2021 (güncellendi: 17:09 16.11.2021)
© REUTERSiPhone X
iPhone X - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© REUTERS
Abone ol
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone prototipi, eBay'da 86 bin 1 dolara alıcı buldu.
Teknoloji devi Apple'ın ürettiği iPhone cihazlarda halihazırda Lightning bağlantısı kullanılırken, bir kullanıcı, iPhone X cihazına USB-C bağlantısı eklemeyi başardı.
Robotik mühendisliği öğrencisi Kenn Pillonel, ürettiği bu cihazı, e-ticaret platformu eBay'da 86 bin 1 dolara sattı.
Alıcının cihazı günlük işlerine kullanmaması ve parçalara ayırmaması gerektiği uyarısını yapan Pillonel, ayrıca işletim sisteminin de güncellenmemesi gerektiğini belirtti.
Pillonel'e göre, bunlardan birinin yapılması halinde cihaz bozulabilir.
Bununla beraber Pillonel, GitHub platformunda proje üzerindeki çalışmalarının teknik deteylarını; CNC talimatlarını ve tasarımıda kullanılan özel PCB ile ilgili bilgileri yayınladı.
Pillonel'in yaptığı değişikliği taklit etmenin oldukça zor olduğu ve özellikle de telefonun kasasına ilave bir devre kurmanın kolay olmadığı belirtiliyor.
Rus lüks aksesuar üreticisi Caviar, üzerinde 80 milyon yıllık gerçek bir T-Rex dinozor dişinin bulunduğu, fiyatı 9 bin 150 dolar olan bir iPhone 13 Pro Max üretti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
YAŞAM
iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı
Dün, 13:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:43Şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:38ABD'li senatör Bob Menendez: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum
17:33Dolar yeni rekor kırdı: 10.28 TL
17:32‘ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki faaliyeti Rusya’ya baskı çabası’
17:20AİHM'den Gürcistan'a: Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayın
17:10Bozcaada'da 7 bin 584 litre sahte şarap ele geçirildi
17:09Lavrov: Yörüngesel saldırı silahlarını test eden ABD, uzayda silahlanma yarışını tırmandırıyor
17:06Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u 86 bin dolara satıldı
16:51Bakan Çavuşoğlu: Lübnan halkı, bölgesel pazarlıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı
16:48İsveç Akademisi'nden Orhan Pamuk'a destek
16:45Hindistan'da 16 yaşındaki kız çocuğu, yüzlerce erkeğin tecavüzüne maruz kaldı: 7 kişi tutuklandı
16:44Rusya'da Kovid-19 aşısı olan temaslılar karantinaya alınmayacak
16:33Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusunun saldırısı sonucu ölü ve yaralılar var
16:30MMA dövüşçüsü Lohsen antrenmanda testisini kaybetti
16:29ABD'yi geçti: Çin, artık dünyanın en zengin ülkesi
16:28İmamoğlu: Kanal İstanbul'un yapılmayacağını vatandaşımıza taahhüt ediyoruz
16:18Deniz kıyısında çöp dağı: Atıklar yıllardır denize karışıyor
16:10Elon Musk'ın Tesla hissesi satışlarında yolun sonu gözükmüyor
16:07Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen 3 aylık bebek öldü
16:04Antalya'da orman kundakçılığı şüphesi ile tutuklanan Rusların Türkiye'den ayrılma yasağı kaldırıldı