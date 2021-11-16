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Yemeksepeti: Kötü niyetli bazı kişiler, verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundu
Yemeksepeti: Kötü niyetli bazı kişiler, verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundu
Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanınına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin olarak "Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T02:27+0300
2021-11-16T02:46+0300
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haberler
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açıklama
hack
yemeksepeti
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Yeni bir siber saldırı sonucu 50 milyon kişinin verilerinin çalındığına yönelik iddialarla ilgili Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.'Kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşıp fidye talebinde bulundukları' belirtilen açıklamada, "Yemeksepeti olarak bu tip yasadışı talepleri değerlendirmeye dahi mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.Yemeksepeti'nden yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20210327/yemeksepeti-kullanicilarin-hesap-bilgilerinin-bir-kismi-korsanlar-tarafindan-ele-gecirildi-1044131590.html
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haberler, türkiye, açıklama, hack, yemeksepeti

Yemeksepeti: Kötü niyetli bazı kişiler, verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundu

02:27 16.11.2021 (güncellendi: 02:46 16.11.2021)
© AAYemeksepeti
Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanınına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin olarak "Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır" açıklamasında bulundu.
Yeni bir siber saldırı sonucu 50 milyon kişinin verilerinin çalındığına yönelik iddialarla ilgili Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.
'Kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşıp fidye talebinde bulundukları' belirtilen açıklamada, "Yemeksepeti olarak bu tip yasadışı talepleri değerlendirmeye dahi mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.
Yemeksepeti'nden yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir.

Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2021
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