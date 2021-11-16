https://tr.sputniknews.com/20211116/yonetmen-ridley-scott-gladyator-2nin-senaryosu-hazir-1050851774.html

Yönetmen Ridley Scott: Gladyatör 2'nin senaryosu hazır

Yönetmen Ridley Scott: Gladyatör 2'nin senaryosu hazır

Ridley Scott, 'Gladyatör'ün devam filmi için Peter Craig ile birlikte yazdığı senaryonun tamamlandığını açıkladı. 16.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-16T13:24+0300

2021-11-16T13:24+0300

2021-11-16T13:24+0300

russell crowe

ridley scott

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Son olarak 'The Last Duel' ve 'House of Gucci' filmlerine imzasını atan yönetmen Ridley Scott, Deadline'a verdiği röportajda 2000 yılında vizyona giren "Gladyatör" filminin devamının senaryosunun tamamlandığını açıkladı.Beyazperde'de yer alan habere göre, Ridley Scott ve 'Gladyatör' ekibi, 2000 yılında vizyona giren filmden itibaren ikinci bir film hakkında konuşuyor. 'Gladyatör'de başrolde yer alan Maximus Decimus Meridius karakterine hayat veren oyuncu Russell Crowe ise 2020 yılında Screen Rant'a verdiği röportajda "Bununla ilgili konuşmalar yapılıyorsa, ben bu konuya dahil değilim. Akıllarında ne olduğundan emin değilim... 2000 yılından beri aynı konuşmaları yapıyorlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.Senaryosunu Ridley Scott'la birlikte Peter Craig'in yazdığı filmin konusu henüz belli değil. Ancak hikâyenin, 'Gladyatör'de Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Commodus karakterinin yeğeni Lucius'a odaklanacağı tahmin ediliyor.

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russell crowe, ridley scott