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https://tr.sputniknews.com/20211116/zincir-magazalar-dernegi-baskani-tinastepe-zam-araligi-1-aya-kadar-indi-imkaniniz-varsa-simdi-alin-1050845597.html
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe: Zam aralığı 1 aya kadar indi, imkanınız varsa şimdi alın
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe: Zam aralığı 1 aya kadar indi, imkanınız varsa şimdi alın
Kur ve enflasyona bağlı zamların 3 aydan bir aya kadar indiğini belirten Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe, tüketicinin alıma geçmesini tavsiye ederek... 16.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-16T11:25+0300
2021-11-16T11:25+0300
ekonomi
alışveriş
zam
tedarik
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Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, gıda dışındaki pek çok kategoride sektör oyuncularının rafa koyacak ürün bulmakta zorlanmaya başladığını ve kısmen de olsa boş raf görüntülerinin gündeme gelebileceğini belirterek, tüketicinin eğer imkanı var ise şimdi alıma geçmesini tavsiye ederek, “İmkanları varsa şimdi alsınlar, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacak” dedi.Eskiden 3 ayda yapılan fiyat zamlarının şimdi yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru nedeniyle 1 aya kadar düştüğünü kaydeden Tınastepe, yaşanan durumu “Fiyatlamada 90'lı yıllara döndük. Ürün bulunamıyor. Bulunsa fiyatlanamıyor, fiyatlansa tüketici alamıyor” ifadeleri ile özetledi.Türk tüccarının stoklu çalışmayı sevdiğini ancak dünyada yaşanan tedarik krizinin stokları erittiğini anlatan Tınastepe, bu nedenle geçmişte kademeli yapılan fiyat artışlarının artık daha hızlı devreye alındığını belirtti. Yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde beklentilerinin biraz daha düşük olduğunu aktaran Tınastepe, “Ürün fiyatları çok arttı. 11/11 dönemi istediğimiz gibi gitmedi. Fiyatların aşırı derecede artmış olması, toplumun alım gücünün düşmüş olması, ürün tedarik etmekte zorluk çekmemiz, bütün bu nedenler istediğimiz gibi bir kasım ayı olmadığını gösteriyor” dedi. Tınastepe, adetsel anlamda satışların 2019 yılının yüzde 25 gerisinde olduğunu belirtti.'Mızrak çuvala sığmıyor'Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise geçmiş indirim dönemlerinde yüzde 30'lara ulaşan ciro artışlarının bu dönem için yüzde 4-5 civarında beklendiğini ve eski hareketli dönemlerin yakalanamadığını açıkladı. Ağustos ayında brikmiş talep nedeniyle yüzde 70'lik artışlar yaşandığını dile getiren Altaş, ekim ayına gelindiğinde ise bu oranın sıfırlandığını anlattı. Döviz borçları olan AVM'ler için artık durumun “Mızrak çuvala sığmıyor” şeklinde özetlenebileceğini aktaran Altaş, perakendedeki ciro düşüşleriyle kira gelirlerinin de azaldığını dile getirdi.
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alışveriş, zam, tedarik

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe: Zam aralığı 1 aya kadar indi, imkanınız varsa şimdi alın

11:25 16.11.2021
© AAKarabük - AVM - koronavirüs - alışveriş merkezi
Karabük - AVM - koronavirüs - alışveriş merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
© AA
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Kur ve enflasyona bağlı zamların 3 aydan bir aya kadar indiğini belirten Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe, tüketicinin alıma geçmesini tavsiye ederek “İmkanları varsa şimdi alsınlar" dedi.
Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, gıda dışındaki pek çok kategoride sektör oyuncularının rafa koyacak ürün bulmakta zorlanmaya başladığını ve kısmen de olsa boş raf görüntülerinin gündeme gelebileceğini belirterek, tüketicinin eğer imkanı var ise şimdi alıma geçmesini tavsiye ederek, “İmkanları varsa şimdi alsınlar, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacak” dedi.
Eskiden 3 ayda yapılan fiyat zamlarının şimdi yüksek enflasyon ve yüksek döviz kuru nedeniyle 1 aya kadar düştüğünü kaydeden Tınastepe, yaşanan durumu “Fiyatlamada 90'lı yıllara döndük. Ürün bulunamıyor. Bulunsa fiyatlanamıyor, fiyatlansa tüketici alamıyor” ifadeleri ile özetledi.
Türk tüccarının stoklu çalışmayı sevdiğini ancak dünyada yaşanan tedarik krizinin stokları erittiğini anlatan Tınastepe, bu nedenle geçmişte kademeli yapılan fiyat artışlarının artık daha hızlı devreye alındığını belirtti. Yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde beklentilerinin biraz daha düşük olduğunu aktaran Tınastepe, “Ürün fiyatları çok arttı. 11/11 dönemi istediğimiz gibi gitmedi. Fiyatların aşırı derecede artmış olması, toplumun alım gücünün düşmüş olması, ürün tedarik etmekte zorluk çekmemiz, bütün bu nedenler istediğimiz gibi bir kasım ayı olmadığını gösteriyor” dedi. Tınastepe, adetsel anlamda satışların 2019 yılının yüzde 25 gerisinde olduğunu belirtti.

'Mızrak çuvala sığmıyor'

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise geçmiş indirim dönemlerinde yüzde 30'lara ulaşan ciro artışlarının bu dönem için yüzde 4-5 civarında beklendiğini ve eski hareketli dönemlerin yakalanamadığını açıkladı. Ağustos ayında brikmiş talep nedeniyle yüzde 70'lik artışlar yaşandığını dile getiren Altaş, ekim ayına gelindiğinde ise bu oranın sıfırlandığını anlattı. Döviz borçları olan AVM'ler için artık durumun “Mızrak çuvala sığmıyor” şeklinde özetlenebileceğini aktaran Altaş, perakendedeki ciro düşüşleriyle kira gelirlerinin de azaldığını dile getirdi.
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