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16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü
16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü
Kastamonu’da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının nedeni, savcılık talimatıyla başlatılan inceleme sonunda anlaşıldı... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:52+0300
2021-11-17T15:52+0300
yaşam
türkiye
kastamonu
yangın
itfaiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yandı.Küçük çapta çıkan yangınlara aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.Savcılık inceleme başlattıEvdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri yangınlarla gündeme gelen evde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı titiz araştırmalar neticesinde, yangınların evde yaşayan Dadaylı ailesinin bir üyesi tarafından esrarengiz bir durum oluşturma amacıyla çıkartıldığı tespit edildi.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyeleri psikososyal destek almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirildiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/beyoglunda-gelin-ve-damadin-nikah-gunu-evi-yandi-1050747073.html
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türkiye, kastamonu, yangın, itfaiye, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü

15:52 17.11.2021
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLUKastamonu’da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının nedeni, savcılık talimatıyla başlatılan inceleme sonunda anlaşıldı.
Kastamonu’da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının nedeni, savcılık talimatıyla başlatılan inceleme sonunda anlaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU
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Kastamonu’da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının nedeni, savcılık talimatıyla başlatılan inceleme sonunda anlaşıldı. Yangınların evde yaşayan aile üyelerinden biri tarafından çıkartıldığı ortaya çıktı.
Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yandı.
Küçük çapta çıkan yangınlara aile kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarının da çıkan yangınlarda zarar gördü. Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

Savcılık inceleme başlattı

Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri yangınlarla gündeme gelen evde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı titiz araştırmalar neticesinde, yangınların evde yaşayan Dadaylı ailesinin bir üyesi tarafından esrarengiz bir durum oluşturma amacıyla çıkartıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyeleri psikososyal destek almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirildiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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