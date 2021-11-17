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70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu
70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Fesleğen Mahallesi'nin Muhtarı Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T06:33+0300
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yaşam
denizli
ölüm
kalp krizi
muhtar
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Fesleğen Mahallesi Muhtarı Aras'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.En son muhtarlık binasında görüldüğü bilgisi üzerine buraya gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine camı kırıp içeri girdi.Binada bulunan koltukta hareketsiz yatan 70 yaşındaki Aras'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen emekli hemşire Aras’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu sırada olay yerine gelen Aras'ın arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü.Burada gazetecilere açıklama yapan 1. aza Oğuz Sırlı, muhtarın 3 dönemdir görevde olduğunu belirterek, "Semiha hanımı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çalışkan ve herkes tarafından sevilen birisiydi. Allah rahmet eylesin" dedi.
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denizli, ölüm, kalp krizi, muhtar

70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

06:33 17.11.2021
© DHA70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu
70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© DHA
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Fesleğen Mahallesi'nin Muhtarı Semiha Aras, muhtarlık binasında ölü bulundu.
Fesleğen Mahallesi Muhtarı Aras'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

En son muhtarlık binasında görüldüğü bilgisi üzerine buraya gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine camı kırıp içeri girdi.

Binada bulunan koltukta hareketsiz yatan 70 yaşındaki Aras'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.
Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen emekli hemşire Aras’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen Aras'ın arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü.

Burada gazetecilere açıklama yapan 1. aza Oğuz Sırlı, muhtarın 3 dönemdir görevde olduğunu belirterek, "Semiha hanımı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çalışkan ve herkes tarafından sevilen birisiydi. Allah rahmet eylesin" dedi.
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