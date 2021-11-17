70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen emekli hemşire Aras’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bu sırada olay yerine gelen Aras'ın arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü.



Burada gazetecilere açıklama yapan 1. aza Oğuz Sırlı, muhtarın 3 dönemdir görevde olduğunu belirterek, "Semiha hanımı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çalışkan ve herkes tarafından sevilen birisiydi. Allah rahmet eylesin" dedi.