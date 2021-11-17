Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211117/a-milli-futbol-takimi-karadagi-2-1-yenerek-play-offa-katilmaya-hak-kazandi-1050873579.html
A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı 2-1 yenerek play-off'lara kaldı
A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı 2-1 yenerek play-off'lara kaldı
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası grup elemeleri son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek play-off'lara kaldı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T00:36+0300
2021-11-17T00:55+0300
spor
a milli futbol takımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050874006_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_66bcc329134cfb4f2281556cfcd2548e.jpg
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etti.3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.22. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.Ay-yıldızlılar ikinci yarıda Berat'ın yerinhe oyuna giren Orkun Kökçü'nün 60. dakikadaki golüyle öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca A Milli Takım sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki diğer maçta Hollanda evinde Norveç'i 2-0 yendi.Bu sonuçların ardından 23 puanlı Hollanda grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti. Muhtemel rakiplerKaradağ galibiyetiyle puanını 21'e yükselten ve ikinci sırada yer alan A Milliler Dünya Kupası bileti için play-off'larda mücadele edecek.A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050874006_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1bf78e794eaabd5128784ab12f63828c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
a milli futbol takımı

A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı 2-1 yenerek play-off'lara kaldı

00:36 17.11.2021 (güncellendi: 00:55 17.11.2021)
© AAA Milli Futbol Takımı
A Milli Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
Abone ol
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası grup elemeleri son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek play-off'lara kaldı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etti.
3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.

12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Ay-yıldızlılar ikinci yarıda Berat'ın yerinhe oyuna giren Orkun Kökçü'nün 60. dakikadaki golüyle öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmayınca A Milli Takım sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta Hollanda evinde Norveç'i 2-0 yendi.

Bu sonuçların ardından 23 puanlı Hollanda grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını elde etti.

Muhtemel rakipler

Karadağ galibiyetiyle puanını 21'e yükselten ve ikinci sırada yer alan A Milliler Dünya Kupası bileti için play-off'larda mücadele edecek.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı.
A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:24Stefan Kuntz: Takımımın ilk yarı performansına şaşırdım, hak edilmiş bir galibiyet
01:18AB, Belarus'tan Polonya sınırında güvenliği sağlamasını istedi
00:49Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi: Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
00:46Yumurta üreticileri bakanlıktan destek bekliyor: 'Üreticiler hayvanlarını kestirmeye başladı'
00:36A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı 2-1 yenerek play-off'lara kaldı
00:31Emine Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
00:24Tekirdağ'da askeri servis aracı kaza yaptı: 1'i ağır 14 yaralı
00:21İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Helallik istemek hatadan dönmekle olur
00:17İmamoğlu: Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli
00:10Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov’la görüştü
00:09Rusya: Suriye’deki insani yardım projelerini Sezar Yasası kapsamından çıkarmayı başardık
00:05ABD'de Oklahoma Ulusal Muhafızları, Pentagon’un aşı emrini dinlemeyeceklerini açıkladı
DünKağıthane’de köpeğe tecavüz davası yeniden görüldü: Sanık hakkında zorla getirme kararı verildi
Dün‘ÇKP ilk yüzyılda mutlak yoksulluğu kaldırdık, ikincisinde sosyalist devleti ilan edeceğiz diyor’
DünCHP Konak İlçe Başkanı 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti
DünBAE, hava savunma sistemi almak için Güney Kore ile anlaşmak üzere olduklarını duyurdu
DünLübnan'da ekonomik kriz: Gıda ithalatçıları, ülkedeki gıda güvenliğinin çöküşü konusunda uyardı
Dünİş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faiz artık enflasyonu takip etmeli
DünAhmet Şık: Türkiye’de duvar yıkılırsa ardında demokrasi ve hukuk var
DünErtuğrul Özkök: Gazetecilik yapsaydım bana kimse bir daha 'Vay Şerefsiz' diye bir manşet attıramazdı