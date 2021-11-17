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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211117/ab-belarustan-polonya-sinirinda-guvenligi-saglamasini-istedi-1050874151.html
AB, Belarus'tan Polonya sınırında güvenliği sağlamasını istedi
AB, Belarus'tan Polonya sınırında güvenliği sağlamasını istedi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüşerek... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T01:18+0300
2021-11-17T01:18+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
belarus
göçmen krizi
avrupa birliği
josep borrell
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Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki gün önce de telefonda görüştüğü Makey ile AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Belarus hakkındaki görüşmelerle ilgili yeniden konuştuğunu bildirdi.Borrell, "Belarus'un, AB ile sınır bölgelerinde güvenliği tesis etmesi için acil harekete geçmesi, ayrıca sınır bölgesinde mahsur kalan kişilerle ilgili insani duruma eğilmesi çağrısında bulundum" ifadesini kullandı.Belarus'tan Polonya ve diğer AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin sınıra yığılması AB ile Belarus arasında gerilimi artırmıştı. Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri bugün müdahale etmişti.AB, Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin Belarus tarafından siyasi araç olarak kullanıldığı suçlamasında bulunuyor. AB, bu nedenle Belarus'a beşinci kez yaptırım uygulama kararı aldı.Ayrıca sınıra gelen kişilere yardım edecek kişi ve kuruluşların da kısıtlayıcı tedbirlere dahil edilmesi için yaptırım rejiminin çerçevesi AB Konseyi tarafından genişletilecek.
belarus
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belarus, göçmen krizi, avrupa birliği, josep borrell

AB, Belarus'tan Polonya sınırında güvenliği sağlamasını istedi

01:18 17.11.2021
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / John Thys
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüşerek Polonya-Belarus sınırında güvenliğin tesis edilmesini istedi.
Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki gün önce de telefonda görüştüğü Makey ile AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Belarus hakkındaki görüşmelerle ilgili yeniden konuştuğunu bildirdi.
Borrell, "Belarus'un, AB ile sınır bölgelerinde güvenliği tesis etmesi için acil harekete geçmesi, ayrıca sınır bölgesinde mahsur kalan kişilerle ilgili insani duruma eğilmesi çağrısında bulundum" ifadesini kullandı.
Belarus'tan Polonya ve diğer AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin sınıra yığılması AB ile Belarus arasında gerilimi artırmıştı. Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri bugün müdahale etmişti.
AB, Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin Belarus tarafından siyasi araç olarak kullanıldığı suçlamasında bulunuyor. AB, bu nedenle Belarus'a beşinci kez yaptırım uygulama kararı aldı.
Ayrıca sınıra gelen kişilere yardım edecek kişi ve kuruluşların da kısıtlayıcı tedbirlere dahil edilmesi için yaptırım rejiminin çerçevesi AB Konseyi tarafından genişletilecek.
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