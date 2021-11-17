https://tr.sputniknews.com/20211117/ab-belarustan-polonya-sinirinda-guvenligi-saglamasini-istedi-1050874151.html

AB, Belarus'tan Polonya sınırında güvenliği sağlamasını istedi

AB, Belarus'tan Polonya sınırında güvenliği sağlamasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile telefonda görüşerek... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T01:18+0300

2021-11-17T01:18+0300

2021-11-17T01:18+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

belarus

göçmen krizi

avrupa birliği

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_e3b823262f7661b895a887071b795717.jpg

Borrell, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki gün önce de telefonda görüştüğü Makey ile AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Belarus hakkındaki görüşmelerle ilgili yeniden konuştuğunu bildirdi.Borrell, "Belarus'un, AB ile sınır bölgelerinde güvenliği tesis etmesi için acil harekete geçmesi, ayrıca sınır bölgesinde mahsur kalan kişilerle ilgili insani duruma eğilmesi çağrısında bulundum" ifadesini kullandı.Belarus'tan Polonya ve diğer AB ülkelerine geçmek isteyen kişilerin sınıra yığılması AB ile Belarus arasında gerilimi artırmıştı. Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri bugün müdahale etmişti.AB, Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerin Belarus tarafından siyasi araç olarak kullanıldığı suçlamasında bulunuyor. AB, bu nedenle Belarus'a beşinci kez yaptırım uygulama kararı aldı.Ayrıca sınıra gelen kişilere yardım edecek kişi ve kuruluşların da kısıtlayıcı tedbirlere dahil edilmesi için yaptırım rejiminin çerçevesi AB Konseyi tarafından genişletilecek.

belarus

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, göçmen krizi, avrupa birliği, josep borrell