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https://tr.sputniknews.com/20211117/abdde-kongre-baskinina-katilan-qanon-samani-41-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1050906093.html
ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı'na 3 yıl 5 ay hapis cezası
ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı'na 3 yıl 5 ay hapis cezası
ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley 3 yıl 5 ay hapis... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T20:21+0300
2021-11-17T20:21+0300
2021-11-17T20:31+0300
dünya
abd
mike pence
qanon
kongre baskını
jacob chansley
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Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.10 aydır hapiste bulunan Chansley'in cezaevinde kaldığı süre cezasından düşülecek.Chansley, Kongre binasına giren grubun arasındaydıKongre, 6 Ocak’ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/abdde-kongre-baskinina-katilan-qanon-samani-hakkinda-51-ay-hapis-istendi-1050683440.html
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ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı'na 3 yıl 5 ay hapis cezası 20:21 17.11.2021 (güncellendi: 20:31 17.11.2021)
ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
10 aydır hapiste bulunan Chansley'in cezaevinde kaldığı süre cezasından düşülecek.
Chansley, Kongre binasına giren grubun arasındaydı
Kongre, 6 Ocak’ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.
Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.
Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.
9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti.