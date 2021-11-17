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Abdulkadir Selvi: Helalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mı?
Abdulkadir Selvi: Helalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mı?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamalarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, bu çıkışını alkışlayacak olan... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T09:27+0300
2021-11-17T09:27+0300
politika
ak parti
chp
tbmm
kemal kılıçdaroğlu
seçim
abdulkadir selvi
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısına yaptığı 'helalleşme' konuşmasını gündeme taşıdı.'Kılıçdaroğlu’nun helalleşmeye önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la başlaması gerektiğini' söyeleyen Selvi, "Çünkü en çok Erdoğan’a hakaret ediyor. Ama Cumhurbaşkanı ile helalleşmesi konusunda umutlu değildim. Zaten o da beni yanıltmadı. Helalleşmek için bir liste açıkladı ama orada Erdoğan yoktu. Bundan bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir helalleşme çağrısı yapmıştı. Peki o zaman Kılıçdaroğlu’nun tavrı ne olmuştu? Erdoğan, 14 Mayıs 2021 tarihinde pandemi nedeniyle yaşanan 17 günlük kısıtlamadan etkilenen vatandaşlarımızdan helallik istemişti. Erdoğan, “Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti. Kılıçdaroğlu o zaman, 'Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Neyin helalleşmesi? Helalleşme olayı sadece ve sadece insanları avutmak amacıyla veya insanların inançları veya duygularını sömürmek amacıyla, onların yaşadıkları sıkıntıları nasıl unutturabiliriz... Öyle bir çaba. Bu beyhude bir çabadır. Biz hakkımızı helal etmiyoruz' diye yanıt vermişti" ifadelerini kullandı.'CHP içinde dalgalanmaya yol açtı'CHP Genel Başkanı'nın 'helalleşme' söyleminin CHP'deki yansımalarına ilişkin ise Selvi şunları söyledi:'Alkışlayacak olan kesimden bir liste oluşturmuş'Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun tek tek saydığı helalleşme listesine dair, "Kılıçdaroğlu, bu çıkışını alkışlayacak olan kesimlerden bir liste oluşturmuş. Ama iş CHP’nin geçmişiyle hesaplaşmaya dönüştüğü takdirde, o zaman seyreyleyin gürültüyü. KIlıçdaroğlu’nun helalleşme listesinde Dersim katliamı yoktu. 27 Mayıs yoktu. Yassıada Divanı yoktu. 27 Mayıs’ın idam ettiği Menderes yoktu. Kontrollü darbe dediği 15 Temmuz yoktu. Yasin Börü’nün ailesi de Diyarbakır anneleri de yoktu. Herhalde HDP’yi rahatsız etmemek için onları koymamıştı. Helalleşme için öncelikle Kılıçdaroğlu’nun samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor. Bunlar seçim kokan hareketler." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211117/icisleri-bakani-soyludan-kilicdarogluna-helallik-istemek-hatadan-donmekle-olur-1050873224.html
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ak parti, chp, tbmm, kemal kılıçdaroğlu, seçim, abdulkadir selvi, cumhuriyet halk partisi (chp)

Abdulkadir Selvi: Helalleşme CHP’yi karıştırır mı, Kılıçdaroğlu başarır mı?

09:27 17.11.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamalarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, bu çıkışını alkışlayacak olan kesimlerden bir liste oluşturmuş. Ama iş CHP’nin geçmişiyle hesaplaşmaya dönüştüğü takdirde, o zaman seyreyleyin gürültüyü" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısına yaptığı 'helalleşme' konuşmasını gündeme taşıdı.
'Kılıçdaroğlu’nun helalleşmeye önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la başlaması gerektiğini' söyeleyen Selvi, "Çünkü en çok Erdoğan’a hakaret ediyor. Ama Cumhurbaşkanı ile helalleşmesi konusunda umutlu değildim. Zaten o da beni yanıltmadı. Helalleşmek için bir liste açıkladı ama orada Erdoğan yoktu. Bundan bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir helalleşme çağrısı yapmıştı. Peki o zaman Kılıçdaroğlu’nun tavrı ne olmuştu? Erdoğan, 14 Mayıs 2021 tarihinde pandemi nedeniyle yaşanan 17 günlük kısıtlamadan etkilenen vatandaşlarımızdan helallik istemişti. Erdoğan, “Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti. Kılıçdaroğlu o zaman, 'Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Neyin helalleşmesi? Helalleşme olayı sadece ve sadece insanları avutmak amacıyla veya insanların inançları veya duygularını sömürmek amacıyla, onların yaşadıkları sıkıntıları nasıl unutturabiliriz... Öyle bir çaba. Bu beyhude bir çabadır. Biz hakkımızı helal etmiyoruz' diye yanıt vermişti" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Helallik istemek hatadan dönmekle olur
00:21

'CHP içinde dalgalanmaya yol açtı'

CHP Genel Başkanı'nın 'helalleşme' söyleminin CHP'deki yansımalarına ilişkin ise Selvi şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışı CHP içinde dalgalanmaya yol açtı. Bir kesim, “Hazır iktidara geliyoruz. Erdoğan’dan hesap sormayı hedefliyoruz. Bu helalleşme nereden çıktı?” diye rahatsızlığını ortaya vurdu. CHP liderinin dünkü grup konuşmasını o nedenle dikkatle izledim. Kılıçdaroğlu da CHP içindeki homurtuların farkında olmalı ki, 'Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu” deme gereği duydu. Kılıçdaroğlu, CHP’den yükselen itirazlara karşı sitemkârdı. “Kim ne suç işlediyse hukuk onun hesabını soracak” diye konuştu. CHP’de “helalleşme” konusunda iki kesimden gelen itirazlar var. Bir kısmı “İktidara geliyoruz. AK Parti ve Erdoğan’dan hesap soracağız. Biz hesap sormaya hazırlanırken bu helalleşme nereden çıktı?' havasında. Yoksa Kılıçdaroğlu hesap soracağız diye bizi aldatıyor mu, diye tepki gösteriyorlar. Diğer kesim ise CHP’nin helalleşmeyi gerektirecek icraatları olduğuna şiddetle karşı çıkıyor. Onlar bu çıkışın CHP’yi özeleştiri yapmak zorunda bırakacağına inanıyorlar."

'Alkışlayacak olan kesimden bir liste oluşturmuş'

Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun tek tek saydığı helalleşme listesine dair, "Kılıçdaroğlu, bu çıkışını alkışlayacak olan kesimlerden bir liste oluşturmuş. Ama iş CHP’nin geçmişiyle hesaplaşmaya dönüştüğü takdirde, o zaman seyreyleyin gürültüyü. KIlıçdaroğlu’nun helalleşme listesinde Dersim katliamı yoktu. 27 Mayıs yoktu. Yassıada Divanı yoktu. 27 Mayıs’ın idam ettiği Menderes yoktu. Kontrollü darbe dediği 15 Temmuz yoktu. Yasin Börü’nün ailesi de Diyarbakır anneleri de yoktu. Herhalde HDP’yi rahatsız etmemek için onları koymamıştı. Helalleşme için öncelikle Kılıçdaroğlu’nun samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor. Bunlar seçim kokan hareketler." dedi.
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