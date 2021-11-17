https://tr.sputniknews.com/20211117/adanada-hirsiz-kacmak-isterken-3-kattan-asagi-dustu-asagi-atlamadim-asagidaydim-zaten-1050876988.html

Adana'da hırsız, kaçmak isterken 3. kattan aşağı düştü: 'Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten'

Adana'da hırsız, kaçmak isterken 3. kattan aşağı düştü: 'Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten'

Adana’da bir kişi hırsızlık için girdiği evin sahibiyle karşılaşınca balkondan kaçmaya çalıştığı esnada 3. kattan aşağı düşerek yaralandı. Yaralanan hırsızlık... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T05:58+0300

2021-11-17T05:58+0300

2021-11-17T05:57+0300

yaşam

adana

seyhan

yaralanma

hırsızlık

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, alınan bilgiye göre, Cumali K., bir müstakil eve hırsızlık amacıyla girdi. Eve girdikten sonra Cumali K. ikametin sahibiyle karşılaştı. Panikleyen Cumali K. balkondan inmeye çalıştığı sırada 3. kattan aşağı düşerek yaralandı. Ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay mahalline gelen polisler, sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.Yakalanan Cumali K., kendisini aklamak için şaşırtan bir savunma yaptı. Cumali K., "Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten. Beni dövdüler yemin ediyorum. Hırsızlığa girmedim, kapının önündeydim. Hiçbir yerden atlamadım" diyerek kendisini savundu.Sağ ayağı kırılan ve düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana gelen Cumali K., sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

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seyhan

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adana, seyhan, yaralanma, hırsızlık