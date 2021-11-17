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AK Partili Turan: Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok
AK Partili Turan: Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok
AK Partili Bülent Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener’in “Erken seçim” çağrısına, “Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok”... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T21:08+0300
2021-11-17T21:08+0300
türkiye
ak parti
chp
meral akşener
iyi parti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Liderler toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, “erken seçim” çağrısı yaptı.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır günahtır. Bir an önce seçime gidilsin. Bu ülke doğru dürüst yönetilsin" dedi. İYİ Parti lideri Akşener de “Seçimden başka çare yok” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun sözlerini katıldığını belirtti.Kılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamalarının ardından “erken seçim” çağrısına ilk yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Türkiye’nin erken seçim gündeminin olmadığını ifade eden Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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ak parti, chp, meral akşener, iyi parti

AK Partili Turan: Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok

21:08 17.11.2021
© DHAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© DHA
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AK Partili Bülent Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener’in “Erken seçim” çağrısına, “Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok” yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Liderler toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, “erken seçim” çağrısı yaptı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır günahtır. Bir an önce seçime gidilsin. Bu ülke doğru dürüst yönetilsin" dedi. İYİ Parti lideri Akşener de “Seçimden başka çare yok” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun sözlerini katıldığını belirtti.
Kılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamalarının ardından “erken seçim” çağrısına ilk yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.
Türkiye’nin erken seçim gündeminin olmadığını ifade eden Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’nin erken eeçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok."
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